Асад утік: режим диктатора в Сирії пав, заявляють повстанці
Протягом ночі події в Сирії розвивалися стрімко – і до ранку бойовики заявили, що захопили столицю країни Дамаск, а президент Башар Асад утік у невідомому напрямку.
Сили повстанців у Сирії оголосили Дамаск “вільним”, заявивши, що Башар Асад утік зі столиці, пише CNN.
“Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара Асада”, – написало Командування військових операцій у повідомленні в телеграмі.
До народу вже звернувся прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі. В опублікованому вранці 8 грудня відео він заявив, що уряд готовий “співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере народ”. Він також закликав бойовиків оберігати державні об’єкти у столиці, наголосивши, що ті належать усьому народу.
“Я тут, у своєму будинку, не залишав і не збираюся залишати його, окрім як мирним шляхом, щоб забезпечити безперервну роботу державних установ, державних об’єктів та транслювати безпеку та захист для всіх громадян”, – сказав прем’єр-міністр.
З аналогічним закликом – не завдавати пошкоджень держустановам звернувся лідер угруповання Хайят Тахрір аш-Шам, яке є об’єднавчим для розрізненого руху сирійських противників режиму Асада.
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“Усім військовим силам у місті Дамаску суворо заборонено наближатися до державних установ, які залишатимуться під наглядом колишнього прем’єр-міністра до їхньої офіційної передачі, а також заборонено стріляти у повітря”, – написав у телеграмі Ахмед аль-Шараа, також відомий як Абу Мухаммад аль-Джулані.
The Guardian з посиланням на Reuters інформує, що командування сирійської армії вже повідомило офіцерів: правління президента Башара Асада закінчилося після блискавичного наступу повстанців. Про це поінформував сирійський офіцер.
“Повідомляється, що Асад вилетів із Дамаска в неділю у невідомому напрямку, оскільки повстанці заявили, що вони увійшли до столиці без ознак розгортання армії. Сирійські повстанці заявили, що Дамаск “тепер вільний від Асада”, – пише видання.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 07:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом ночі події в Сирії розвивалися стрімко – і до ранку бойовики заявили, що захопили столицю країни Дамаск, а президент Башар Асад утік у невідомому напрямку".