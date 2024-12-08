Асад бежал: режим диктатора в Сирии пал, заявляют повстанцы

В течение ночи события в Сирии развивались стремительно — и к утру боевики заявили, что захватили столицу страны Дамаск, а президент Башар Асад бежал в неизвестном направлении.

Силы повстанцев в Сирии объявили Дамаск «свободным», заявив, что Башар Асад бежал из столицы, пишет CNN.

«Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара Асада», — написало Командование военных операций в сообщении в Telegram.

К народу уже обратился премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали. В опубликованном утром 8 декабря видео он заявил, что правительство готово «сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ». Он также призвал боевиков оберегать государственные объекты в столице, подчеркнув, что те принадлежат всему народу.

«Я здесь, в своем доме, не покидал и не собираюсь покидать его, кроме как мирным путем, чтобы обеспечить непрерывную работу государственных учреждений, государственных объектов и транслировать безопасность и защиту для всех граждан», — сказал премьер-министр.

С аналогичным призывом — не наносить повреждений госучреждениям обратился лидер группировки Хайят Тахрир аш-Шам, которая является объединяющей среди разрозненного движения сирийских противников режима Асада.

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«Всем военным силам в городе Дамаске строго запрещено приближаться к государственным учреждениям, которые будут оставаться под надзором бывшего премьер-министра до их официальной передачи, а также запрещено стрелять в воздух», — написал в Telegram Ахмед аль-Шараа, также известный как Абу Мухаммад аль-Джулани.

The Guardian со ссылкой Reuters информирует, что командование сирийской армии уже сообщило офицерам: правление президента Башара Асада закончилось после молниеносного наступления повстанцев. Об этом проинформировал сирийский офицер.

«Сообщается, что Асад вылетел из Дамаска в воскресенье в неизвестном направлении, поскольку повстанцы заявили, что они вошли в столицу без признаков развертывания армии. Сирийские повстанцы заявили, что Дамаск «теперь свободен от Асада», — пишет издание.