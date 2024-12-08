Асад в Москве: ГУР сообщило подробности о его побеге
Беглый диктатор Сирии Башар Асад с семьей прибыл в Москву, сообщили росСМИ со ссылкой на источники в Кремле. ГУР прокомментировал события.
«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — цитирует российское государственное информагентство ТАСС свой источник в Кремле.
Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило подробности бегства «сирийского Януковича».
«Бегство из Дамаска Башара Асада сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано сбитием или авиакатастрофой. Согласно имеющимся данным, указанную дезинформацию государство-агрессор россия использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц. Потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и совершал полет под их руководством», — проинформировало ГУР.
Также украинские разведчики сообщили, что пока Путин спасает Асада, российские войска в Сирии продолжают находиться в «стабильно затруднительном положении».
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«Группировки государства-агрессора продолжают торопливо упаковываться и отчаливать морем и небом. Первыми сбежали «шишки» российской армии. В частности, вслед за провальным генералом сергеем киселем территорию ближневосточной страны оставил вновь назначенный командующий группировкой войск генерал александр чайко — он покомандовал неделю. Для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в том числе из состава балтийского флота государства-агрессора», — сообщили в ГУР.
Напомним, после молниеносного наступления повстанцев в Сирии, которое длилось всего 11 дней, пал режим диктатора Башара Асада. Боевики захватили столицу страны Дамаск. По всей стране валят памятники беглому президенту и его отцу.
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: ГУР, москва, переворот, Россия, Сирия;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 20:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беглый диктатор Сирии Башар Асад с семьей прибыл в Москву, сообщили росСМИ со ссылкой на источники в Кремле. ГУР прокомментировал события".