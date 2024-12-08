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Асад у Москві: ГУР повідомило подробиці про його втечу

Політика 20:39   08.12.2024
Оксана Горун
Асад у Москві: ГУР повідомило подробиці про його втечу Фото: Clash Report

Диктатор-утікач із Сирії Башар Асад із сім’єю прибув до Москви, повідомили росЗМІ з посиланням на джерела в Кремлі.

“Асад із членами своєї родини прибув до Москви. Росія, виходячи з міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок”, – цитує російське державне інформагентство “ТАСС” своє джерело в Кремлі.

Тим часом Головне управління розвідки Міноборони України повідомило подробиці втечі “сирійського Януковича”.

“Втеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів  сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію   держава-агресор росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом”, – поінформувало ГУР.

Також українські розвідники повідомили, що поки Путін рятує Асада, російські війська в Сирії продовжують перебувати в “стабільно скрутному становищі”.

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“Залишки  угруповання держави-агресора  продовжують похапцем пакуватися і  відчалювати морем і небом. Першими втекли “шишки” російської армії. Зокрема, услід за провальним генералом сєрґєєм кісєльом територію близькосхідної країни  залишив новопризначений командувач угруповання військ рф в Сирії генерал алєксандр чайко — він покомандував тиждень. Для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту держави-агресора”, – повідомили в ГУР.

Нагадаємо, після блискавичного наступу повстанців у Сирії, який тривав лише 11 днів, пав режим диктатора Башара Асада. Бойовики захопили столицю країни Дамаск. По всій країні валять пам’ятники президентові та його батькові.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 20:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Диктатор-утікач із Сирії Башар Асад із сім’єю прибув до Москви, повідомили росЗМІ з посиланням на джерела в Кремлія".