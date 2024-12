Ситуация в Сирии: повстанцы ищут Асада, пошли слухи, что его самолет разбился

События в Сирии, где вооруженные боевики свергли режим диктатора Башара Асада, развиваются стремительно. Премьер предлагает выборы, по всей стране валят памятники Асаду и его отцу.

Повстанцы в Сирии вышли в эфире на государственном телевидении и заявили, что свергли «тирана» Асада, пишет The Guardian. Они также заявили об освобождении всех заключенных.

It’s over for Bashar.

Тем временем премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали призвал провести свободные выборы в стране. В интервью Al Arabiya аль-Джалали сообщил, что у него был контакт с командиром повстанцев Абу Мухаммадом аль-Джулани о том, как осуществлять управление в стране. Премьер заявил, что сирийский народ должен выбрать, кого он хочет видеть лидером.

Одновременно в Сирии ищут беглого президента Асада. По имеющейся информации, он сел в самолет и скрылся.

«Активные поиски Башара Асада ведутся. Повстанцы допрашивают сирийских военных и сотрудников разведки, которые могут знать о его передвижениях, — сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. — Сирийского лидера никто не видел и не слышал с тех пор, как повстанцы вошли в столицу рано утром в воскресенье».

В соцсетях тем временем распространяются слухи о судьбе Башара Асада. Пользователи обсуждают, что самолет Ил-76, на котором бежал диктатор, исчез с радаров в районе Хомса. Среди версий событий: аварийная посадка, падение и просто отключение навигации с целью скрыть конечный пункт назначения. Ни одна из этих версий не подтверждена.

Израильский журналист Барак Равид сообщает со ссылкой на источники в израильском правительстве, что Башар Асад покинул Дамаск около полуночи и вылетел на российскую базу в Сирии. Об этом пишет BILD. Предполагалось, что оттуда он отправится в Москву. Произошло ли это, неясно. В США также считают, что Асад планировал бежать в Москву.

По всей стране тем временем происходит «Асадопад» — повстанцы и просто местные жители массово сносят памятники нынешнему и прежнему диктаторам — Башару Асаду и его покойному отцу.

Hafez al-Assad’s statue torn down in Latakia by Syrian people.

Assad holds no reign in ANYWHERE in Syria. pic.twitter.com/q5PKa8zYXJ

— Clash Report (@clashreport) December 8, 2024