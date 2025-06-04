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Нашествие агрессивных муравьев потрясло страну в Европе

Мир 20:49   04.06.2025
Оксана Якушко
Нашествие агрессивных муравьев потрясло страну в Европе Фото: BILD

Власти Германии готовят срочные меры для борьбы с массовой миграцией муравьев, сообщает BILD.

Огромные колонии агрессивных муравьев Tapinoma magnum расползаются по Германии и приносят серьезный вред. Эти муравьи, завезенные из Средиземноморья, прокладывают ходы под землей, разрушая тротуары, повреждая электропровода и вызывая сбои в интернете. Особенно пострадала земля Баден-Вюртемберг, где уже зафиксированы отключения света и связи из-за жизнедеятельности этих насекомых.

В городе Кель, который называют эпицентром нашествия, уже несколько месяцев закрыты некоторые детские площадки. Колонии муравьев легко можно определить по песчаным холмикам вдоль бордюров и дорожек. Энтомологи говорят, что эти суперколонии насчитывают миллионы особей и могут занимать несколько гектаров. Хотя насекомых пытались уничтожить горячим паром, муравьи стремительно размножаться.

Теперь проблему пытаются решить и другие федеральные земли. Муравьи уже были замечены в землях Гессен, Рейнланд-Пфальц и Гамбург. Власти предлагают включить этих насекомых в национальный список инвазивных, то есть чужеродных для Германии видов насекомых, чтобы можно было быстрее реагировать на подобные угрозы.

«Цель — не допустить дальнейшего распространения муравьев и выявлять зараженные партии растений еще до их посадки», — заявили в министерстве.

В общеевропейском списке инвазивных видов этот муравей пока не числится. Однако в случае включения в национальный список для него будут действовать строгие ограничения: запрет на разведение, продажу и выпуск в природу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 20:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Власти Германии готовят срочные меры для борьбы с массовой миграцией муравьев, сообщает BILD.".