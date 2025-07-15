Работа в Харькове: где предлагают полный соцпакет и бронирование
КП «Харьковблагоустройство» опубликовало актуальные вакансии.
Предприятие ищет трактористов и водителей грузовиков.
«Мы гарантируем: официальное трудоустройство; стабильную и своевременную заработную плату; полный социальный пакет; возможность бронирования для работников; работу рядом с местом вашего проживания в пределах города», — говорится в сообщении.
В КП также трудоустраивают переселенцев.
Подробности – по телефону (050) 401-51-13.
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» опубликовало актуальные вакансии.".