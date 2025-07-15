Работа в Харькове: где предлагают полный соцпакет и бронирование

КП «Харьковблагоустройство» опубликовало актуальные вакансии.

Предприятие ищет трактористов и водителей грузовиков.

«Мы гарантируем: официальное трудоустройство; стабильную и своевременную заработную плату; полный социальный пакет; возможность бронирования для работников; работу рядом с местом вашего проживания в пределах города», — говорится в сообщении.

В КП также трудоустраивают переселенцев.

Подробности – по телефону (050) 401-51-13.