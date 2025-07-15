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Работа в Харькове: где предлагают полный соцпакет и бронирование

Общество 13:46   15.07.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове: где предлагают полный соцпакет и бронирование

КП «Харьковблагоустройство» опубликовало актуальные вакансии.

Предприятие ищет трактористов и водителей грузовиков.

«Мы гарантируем: официальное трудоустройство; стабильную и своевременную заработную плату; полный социальный пакет; возможность бронирования для работников; работу рядом с местом вашего проживания в пределах города», — говорится в сообщении.

В КП также трудоустраивают переселенцев.

Подробности – по телефону (050) 401-51-13.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» опубликовало актуальные вакансии.".