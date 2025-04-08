Азиатский ресторан дает скидку стройным и худым на блюда
В Тайланде дают скидку на блюда тем, кто пройдет в ресторан через узкую прорезь, сообщает BILD.
В одном из ресторанов в тайском городе Чиангмай с 7 утра до 10 вечера подают от европейских завтраков с яйцами, ветчиной, джемами и круассанами до традиционной тайской кухни. Но гости могут попытаться получить скидку на входе, пройдя в ресторан через одну из прорезей разной ширины.
Самая узкая щель означает скидку 20%, затем идут прорези со скидками 15%, 10% и 5%. Если ни одна не подходит — посетитель оплачивает полную стоимость.
Посетители ресторана с азартом воспринимают это предложение. Кто-то втягивая живот пытается пройти через узкую прорезь. Испытание на стройность интересно и мужчинам, и женщинам.
В то же время не все наблюдатели оценивают поощрение стройности позитивно. Одни называют испытания дискриминационными и жалуются, что что у людей с избыточным весом вообще нет шансов. Другие говорят, что подобное ограждение нужно установить и в авиакомпаниях.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: ресторан, скидка, стройные, Тайланд, худые;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 21:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Тайланде дают скидку на блюда тем, кто пройдет в ресторан через узкую прорезь, сообщает BILD.".