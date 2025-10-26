Используют «Молнии» для доставки FPV-дронов – мэр Харькова о новой тактике РФ
Мэр Харькова Игорь Терехов в прямом эфире нацмарафона рассказал об ударах дронов и изменении тактики россиян.
«Только что произошел взрыв. Это был FPV-дрон, долетевший до Харькова благодаря тому, что он был на «Молнии». Сейчас изменилась тактика россиян, они используют дроны «Молнии» в качестве доставки, и уже из «Молнии» улетают FPV-дроны. К сожалению, произошел взрыв возле ресторана, расположенного в Харькове. Это не центральная часть города, но повреждено окно в работавшем ресторане. К счастью, нет пострадавших, хотя там находились люди, потому что это выходные дни», – рассказал Терехов.
Видео: Нацмарафон
Вчера также россияне использовали БпЛА «Молния», из которого выпустили три FPV-дрона. Удары пришлись по трем локациям, поврежден частный жилой дом. К счастью, обошлось без раненых, хотя за медицинской помощью обратились пять человек, сообщил городской голова.
Читайте также: Российский FPV-дрон ударил по ресторану Харькове – Терехов
