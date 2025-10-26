Залучають «Молнии» для доставки FPV-дронів – мер Харкова про нову тактику РФ
Мер Харкова Ігор Терехов у прямому ефірі нацмарафону розповів про удари дронів і зміну тактики росіян.
«Тільки що стався вибух. Це був FPV-дрон, що долетів до Харкова завдяки тому, що він був на «Молнии». Зараз змінилася тактика росіян, вони використовують дрони «Молнии» в якості доставки, і вже з «Молнии» летять FPV-дрони. На жаль, стався вибух біля ресторану, який розташований у Харкові. Це не центральна частина міста, але пошкоджене вікно в ресторані, що працював. На щастя, немає постраждалих, хоча там перебували люди, бо це вихідні дні», – розповів Терехов.
Відео: Нацмарафон
Вчора росіяни також використали БпЛА «Молния», з якого випустили три FPV-дрони. Удари прийшлися по трьох локаціях, пошкоджений приватний житловий будинок. На щастя, обійшлося без поранених, хоча за медичною допомогою звернулися п’ять людей.
