Live
  • Нд 26.10.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Російський FPV-дрон ударив по ресторану Харкові – Терехов

Події 16:43   26.10.2025
Оксана Якушко
Російський FPV-дрон ударив по ресторану Харкові – Терехов

Про удар ворожим FPV-дроном повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Удар ворожим FPV-дроном у Новобаварському районі Харкова. Постраждав ресторан на околиці міста, вибиті вікна. Люди не постраждали”, – заявив Ігор Терехов.

Раніше він попереджав мешканців міста, що над Харковом фіксували російські БпЛА «Молния», які можуть переносити на собі ударні FPV-дрони.

Раніше у неділю 26 жовтня БпЛА вдарив по промзоні Слобідського району Харкова,  зазначив Ігор Терехов. Обійшлося без постраждалих та руйнувань, зазначив мер міста. 

Читайте також: Небезпечна погода вируватиме завтра, 27 жовтня, у Харкові й області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Російський FPV-дрон ударив по ресторану Харкові – Терехов
Російський FPV-дрон ударив по ресторану Харкові – Терехов
26.10.2025, 16:43
Вибух чули містяни, БпЛА РФ ударив по Харкову – Терехов (доповнено)
Вибух чули містяни, БпЛА РФ ударив по Харкову – Терехов (доповнено)
26.10.2025, 16:25
Жінка загинула 26 жовтня на Харківщині через російський обстріл – Канашевич
Жінка загинула 26 жовтня на Харківщині через російський обстріл – Канашевич
26.10.2025, 11:44
Новини Харкова – головне 26 жовтня: загиблий і семеро постраждалих
Новини Харкова – головне 26 жовтня: загиблий і семеро постраждалих
26.10.2025, 12:49
Трамваї не ходитимуть завтра, 27 жовтня, в одному з районів Харкова
Трамваї не ходитимуть завтра, 27 жовтня, в одному з районів Харкова
26.10.2025, 13:23
РФ ставить прапори на Харківщині, щоб переконати у переможному наступі – ISW
РФ ставить прапори на Харківщині, щоб переконати у переможному наступі – ISW
26.10.2025, 11:00

Новини за темою:

24.10.2025
Загроза FPV-дронів дуже серйозна: Задоренко закликав обмежити рух
22.10.2025
Удар FPV-дрона по авто на півночі від Харкова: з’явилися нові деталі
21.10.2025
FPV-дрон знову атакував цивільне авто на півночі від Харкова
19.10.2025
Атака FPV на оптоволокні по Харкову: чи є загроза та як протидіють
19.10.2025
КАБів усе більше: по Харківщині за добу прилетіло 10 бомб – ХОВА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Російський FPV-дрон ударив по ресторану Харкові – Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2025 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удар ворожим FPV-дроном повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".