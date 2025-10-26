Російський FPV-дрон ударив по ресторану Харкові – Терехов

Про удар ворожим FPV-дроном повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Удар ворожим FPV-дроном у Новобаварському районі Харкова. Постраждав ресторан на околиці міста, вибиті вікна. Люди не постраждали”, – заявив Ігор Терехов.

Раніше він попереджав мешканців міста, що над Харковом фіксували російські БпЛА «Молния», які можуть переносити на собі ударні FPV-дрони.

Раніше у неділю 26 жовтня БпЛА вдарив по промзоні Слобідського району Харкова, зазначив Ігор Терехов. Обійшлося без постраждалих та руйнувань, зазначив мер міста.