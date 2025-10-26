Российский FPV-дрон ударил по ресторану Харькове – Терехов

Про удар вражеским FPV-дроном сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Удар вражеским FPV-дроном в Новобаварском районе Харькова. Пострадал ресторан на окраине города, выбиты окна. Люди не пострадали», — заявил Игорь Терехов.

Ранее он предупреждал жителей города, что над Харьковом фиксировались российские БпЛА «Молния», которые могут переносить на себе ударные FPV-дроны.

Ранее в воскресенье 26 октября БпЛА ударил по промзоне Слободского района, отметил Игорь Терехов. Обошлось без пострадавших и разрушений.