Российский FPV-дрон ударил по ресторану Харькове – Терехов
Про удар вражеским FPV-дроном сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Удар вражеским FPV-дроном в Новобаварском районе Харькова. Пострадал ресторан на окраине города, выбиты окна. Люди не пострадали», — заявил Игорь Терехов.
Ранее он предупреждал жителей города, что над Харьковом фиксировались российские БпЛА «Молния», которые могут переносить на себе ударные FPV-дроны.
Ранее в воскресенье 26 октября БпЛА ударил по промзоне Слободского района, отметил Игорь Терехов. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Читайте также: Опасная погода будет бушевать завтра, 27 октября, в Харькове и области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, Игорь Терехов, ресторан, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Российский FPV-дрон ударил по ресторану Харькове – Терехов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 октября 2025 в 16:43;