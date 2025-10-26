Опасная погода будет бушевать завтра, 27 октября, в Харькове и области

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 27 октября распространил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«Днем 27 октября по городу и области ожидаются порывы ветра 💨 до 15 – 20 м/с и значительный дождь 🌧️. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Синоптики призвали жителей региона быть внимательными и осторожными.

Ранее метеорологи сообщили, что днем 26 октября будет хотя и облачно, но без осадков, температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла.