Опасная погода будет бушевать завтра, 27 октября, в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 27 октября распространил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
«Днем 27 октября по городу и области ожидаются порывы ветра 💨 до 15 – 20 м/с и значительный дождь 🌧️. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Синоптики призвали жителей региона быть внимательными и осторожными.
Ранее метеорологи сообщили, что днем 26 октября будет хотя и облачно, но без осадков, температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла.
