Опасная погода будет бушевать завтра, 27 октября, в Харькове и области

Погода 14:36   26.10.2025
Оксана Якушко
Опасная погода будет бушевать завтра, 27 октября, в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 27 октября распространил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«Днем 27 октября по городу и области ожидаются порывы ветра 💨 до 15 – 20 м/с и значительный дождь 🌧️. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Синоптики призвали жителей региона быть внимательными и осторожными.

Ранее метеорологи сообщили, что днем 26 октября будет хотя и облачно, но без осадков, температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла.

Читайте также: Взрыв слышали горожане, БпЛА РФ ударил по Харькову — Терехов

Автор: Оксана Якушко
