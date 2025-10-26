Небезпечна погода вируватиме завтра, 27 жовтня, у Харкові й області
Фото: Василь Голосний
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 27 жовтня поширив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Вдень 27 жовтня по місту та області очікуються пориви вітру 💨 до 15 – 20 м/с та значний дощ 🌧️. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – йдеться в офіційному повідомленні Харківського регіонального центру із гідрометеорології.
Синоптики закликали мешканців регіону бути уважними та обережними.
Раніше метеорологи повідомили, що вдень 26 жовтня буде хмарно, але без опадів, температура повітря прогріється до 15 градусів тепла.
