Хмарно та без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 26 жовтня

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, якою буде погода на Харківщині завтра, 26 жовтня.

В області буде мінлива хмарність. Суттєвих опадів не очікується. Температура повітря вночі коливатиметься від 2° до 7° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 10° – 15° тепла.

У Харкові також буде мінлива хмарність. Дощів не очікується. Вночі градусники показуватимуть 3 – 5° тепла. А вдень повітря прогріється до 12 – 14 ° тепла.

Вітер на Харківщині завтра: південно-західний, 5-10 м/с.