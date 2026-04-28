Вітер нарешті схаменеться, а заморозки — ні: погода на Харківщині 29 квітня

Погода 20:13   28.04.2026
Олена Нагорна
У середу, 29 квітня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Уночі без істотних опадів, удень місцями невеликий дощ.

У Харкові вночі заморозки від 0 до 2 градусів, вдень – від 9 до 11 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі заморозки від 0 до 3 градусів, вдень – 8-13 тепла.

Вітер західний – 5-10 м/с.

“29 квітня вітер нарешті схаменеться і перестане носити горизонтально, як жартують у соцмережах, арматуру та песиків невеликих та середніх розмірів, — пише синоптикиня Наталка Діденко. – Очікується північно-західний, від невеликого до помірного! Поки що в Україні ще побуде холодна погода. У суботу-неділю потепліє до +12+16 градусів, але в неділю, 3 травня у південній частині через дощі знову похолоднішає до +8+11 градусів”.

  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 20:13;

