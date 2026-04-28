Вітер нарешті схаменеться, а заморозки — ні: погода на Харківщині 29 квітня
У середу, 29 квітня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Уночі без істотних опадів, удень місцями невеликий дощ.
У Харкові вночі заморозки від 0 до 2 градусів, вдень – від 9 до 11 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі заморозки від 0 до 3 градусів, вдень – 8-13 тепла.
Вітер західний – 5-10 м/с.
“29 квітня вітер нарешті схаменеться і перестане носити горизонтально, як жартують у соцмережах, арматуру та песиків невеликих та середніх розмірів, — пише синоптикиня Наталка Діденко. – Очікується північно-західний, від невеликого до помірного! Поки що в Україні ще побуде холодна погода. У суботу-неділю потепліє до +12+16 градусів, але в неділю, 3 травня у південній частині через дощі знову похолоднішає до +8+11 градусів”.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вітер нарешті схаменеться, а заморозки — ні: погода на Харківщині 29 квітня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 20:13;