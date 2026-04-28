Про кібербулінг вчителів заявила директорка ліцею на Харківщині: подробиці

Скандал розгорівся у КЗ «Слобожанський ліцей №1». Директорка закладу Тетяна Васильєва заявляє, що вчителі вже вдруге стали жертвами кібербулінгу – славнозвісного тренду у мережі «ТікТок».

«Якщо перший раз ми намагалися пояснити дитині, що це не жарти, а правопорушення, то цього разу звернулися до поліції. Жахливо, але діти дозволяють собі не просто принижувати вчителів, а ще й хвалитися кількістю переглядів та поширень відео з нецензурною лайкою», – зазначила Васильєва.

Вона звернулася до батьків з проханням контролювати соцмережі своїх дітей.

Також Васильєва нагадала, що згідно зі статтею 173-4 КУпАП цькування вчителів карається штрафами або громадськими роботами. Якщо булінг вчиняють неповнолітні, штраф платять батьки.

«Винні мають бути притягнуті до відповідальності! Безкарність породжує бажання і далі вчиняти протиправні дії. Тож будемо реагувати на подібні випадки відповідно до законодавства України», – підкреслила директорка.

Нагадаємо, у серпні минулого року депутат Лозівської райради та за сумісництвом тренер команди “КВАДРО” з Харківщини Максим Стифанищен заявляв, що юні футболісти зазнали булінгу на турнірі “Slavsko cup-2025” у Славському Львівській області.