О кибербуллинге учителей заявила директор лицея на Харьковщине: подробности

Скандал разгорелся в КУ «Слобожанский лицей №1». Директор заведения Татьяна Васильева заявляет, что учителя уже второй раз стали жертвами кибербуллинга — известного тренда в TikTok.

«Если в первый раз мы пытались объяснить ребенку, что это не шутки, а правонарушения, то на этот раз обратились в полицию. Ужасно, но дети позволяют себе не просто унижать учителей, но и хвастаться количеством просмотров и распространений видео с нецензурной бранью», — отметила Васильева.

Она обратилась к родителям с просьбой контролировать соцсети своих детей.

Также Васильева напомнила, что согласно статье 173-4 КУоАП травля учителей наказывается штрафами или общественными работами. Если буллинг совершают несовершеннолетние, штраф платят родители.

«Виновные должны быть привлечены к ответственности! Безнаказанность порождает желание и дальше совершать противоправные действия. Так что будем реагировать на подобные случаи в соответствии с законодательством Украины», — подчеркнула директор.

