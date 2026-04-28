Live

О кибербуллинге учителей заявила директор лицея на Харьковщине: подробности

Происшествия 12:31   28.04.2026
Виктория Яковенко
О кибербуллинге учителей заявила директор лицея на Харьковщине: подробности

Скандал разгорелся в КУ «Слобожанский лицей №1». Директор заведения Татьяна Васильева заявляет, что учителя уже второй раз стали жертвами кибербуллинга — известного тренда в TikTok.

«Если в первый раз мы пытались объяснить ребенку, что это не шутки, а правонарушения, то на этот раз обратились в полицию. Ужасно, но дети позволяют себе не просто унижать учителей, но и хвастаться количеством просмотров и распространений видео с нецензурной бранью», — отметила Васильева.

Она обратилась к родителям с просьбой контролировать соцсети своих детей.

Также Васильева напомнила, что согласно статье 173-4 КУоАП травля учителей наказывается штрафами или общественными работами. Если буллинг совершают несовершеннолетние, штраф платят родители.

«Виновные должны быть привлечены к ответственности! Безнаказанность порождает желание и дальше совершать противоправные действия. Так что будем реагировать на подобные случаи в соответствии с законодательством Украины», — подчеркнула директор.

Напомним, в августе прошлого года депутат Лозовского райсовета и по совместительству тренер команды «КВАДРО» с Харьковщины Максим Стифанищен заявлял, что юные футболисты подверглись буллингу на турнире «Slavsko cup-2025» в Славском Львовской области.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «О кибербуллинге учителей заявила директор лицея на Харьковщине: подробности», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 12:31;

