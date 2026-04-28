О кибербуллинге учителей заявила директор лицея на Харьковщине: подробности
Скандал разгорелся в КУ «Слобожанский лицей №1». Директор заведения Татьяна Васильева заявляет, что учителя уже второй раз стали жертвами кибербуллинга — известного тренда в TikTok.
«Если в первый раз мы пытались объяснить ребенку, что это не шутки, а правонарушения, то на этот раз обратились в полицию. Ужасно, но дети позволяют себе не просто унижать учителей, но и хвастаться количеством просмотров и распространений видео с нецензурной бранью», — отметила Васильева.
Она обратилась к родителям с просьбой контролировать соцсети своих детей.
Также Васильева напомнила, что согласно статье 173-4 КУоАП травля учителей наказывается штрафами или общественными работами. Если буллинг совершают несовершеннолетние, штраф платят родители.
«Виновные должны быть привлечены к ответственности! Безнаказанность порождает желание и дальше совершать противоправные действия. Так что будем реагировать на подобные случаи в соответствии с законодательством Украины», — подчеркнула директор.
Напомним, в августе прошлого года депутат Лозовского райсовета и по совместительству тренер команды «КВАДРО» с Харьковщины Максим Стифанищен заявлял, что юные футболисты подверглись буллингу на турнире «Slavsko cup-2025» в Славском Львовской области.
Новости по теме:
• Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 12:31;