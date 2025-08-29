Назвали рашистами и выгнали: тренер футболистов из Златополя заявил о буллинге

Депутат Лозовского райсовета и по совместительству тренер команды «КВАДРО» из Харьковщины Максим Стифанищен заявил, что юные футболисты подверглись буллингу на турнире «Slavsko cup-2025» в Славском Львовской области.

«Дело в том, что в команде есть парень 2011 г.р. (вратарь, уже имеющий рост 185 см., что для ребенка в 14 лет большая редкость). Организатор был предупрежден заранее, и мы получили разрешение на участие в турнире. Перед игрой с командой из Львова, у их тренера не было никаких к нам замечаний, а наоборот он очень вежливо поздравил нашу команду и выразил нам поддержку и уважение, потому что мы приехали из Харьковской области», – пишет тренер на своей странице в Facebook.

Однако настроение у его подопечных, утверждает Стифанищен, было противоположное. Они, по словам тренера, в нецензурной форме начали показывать спортсменам из Златополя свое превосходство и заявлять, что победят на турнире. Но вышло несколько иначе. Уже на пятой минуте игры футболисты из Харьковщины забили свой первый гол.

«После этого на поле начали выходить недовольные родители, выражая свою ноту протеста, что в наших воротах стоит мужчина которому 20 лет. Тренеры львовской команды начали успокаивать родителей, объясняя, что ему не 20 лет и никто не против того, чтобы он играл. Когда команда «КВАДРО» забила второй мяч, на поле выбежали двое взрослых мужчин, в состоянии алкогольного опьянения и набросились на меня. И тут тренер соперника заступился за нас. Впоследствии игра была продолжена. А с трибун посыпались оскорбления в сторону наших детей: «Вы фашисты», «ваши мамы бл..ди, а вы выбл..тки» «такого никогда не будет, чтобы рашисты здесь победили» (хотя мы все общались на украинском, и только иногда у ребят попадались некоторые слова на русском), некоторых наших ребят звали мужчины к себе, чтобы провести мужскую беседу», – вспоминает тренер.

Несмотря на это, игра продолжилась, а футболисты из Харьковщины одержали победу со счетом 3:1. Спортсмены пожали руки, но недовольные родители противников продолжали выкрикивать оскорбления, рассказал Стифанищен. Уже вечером того же дня тренеру позвонил организатор турнира.

«И сообщил, что нам назначено техническое поражение, потому что родители «подняли кипиш», что у нас был большой вратарь. Мы всегда учим наших детей единству и уважению к сопернику. Мы не говорим, что местные жители плохие, а наоборот здесь много красивых и радушных людей. И мы не говорим, что из-за некоторых нетрезвых лиц, все люди на Западной Украине плохие», – отметил депутат.

После этого на странице «Футбольные Турниры и Сборы на Западе Украины» появился пост с извинениями.