Терехов рассказал, с какой целью поехал во Львов (фото)

Во Львове мэр Харькова Игорь Терехов 26 марта принимает участие в форуме Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum, который объединил представителей органов местного самоуправления Украины и стран Северной Европы.

«Моя цель четкая: донести до европейских партнеров истинную позицию прифронтовых громад. Мы не только принимаем поддержку — мы готовы делиться собственной силой. Именно поэтому мы не ищем просто помощи. Мы ищем друзей. Нам нужны прямые, живые горизонтальные связи между муниципалитетами», — подчеркнул Терехов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что восстановление энергетики и отстройка поврежденного Россией жилья требуют не точечных шагов, а долгосрочных стратегических альянсов. Мэр Харькова поблагодарил партнеров из Швеции и Норвегии, которые уже готовы к такому формату работы.

Терехов также заявил, что одних лишь финансов или технологий недостаточно.

«Если мы будем реагировать на экзистенциальные вызовы вчерашними методами — мы просто потеряем время. Нужна другая оптика. Мир должен наконец осознать: именно прифронтовые территории являются передовым рубежом новой архитектуры безопасности Европы», — подчеркнул мэр.

Как сообщала МГ «Объектив», во Львове Терехов также планировал встретиться с проживающими там харьковчанами. Встреча начнется 26 марта в 18:30. Место проведения: «Urban Camp».