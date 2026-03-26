Live

Терехов рассказал, с какой целью поехал во Львов (фото)

Политика 18:23   26.03.2026
Елена Нагорная
Терехов рассказал, с какой целью поехал во Львов (фото)

Во Львове мэр Харькова Игорь Терехов 26 марта принимает участие в форуме Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum, который объединил представителей органов местного самоуправления Украины и стран Северной Европы.

«Моя цель четкая: донести до европейских партнеров истинную позицию прифронтовых громад. Мы не только принимаем поддержку — мы готовы делиться собственной силой. Именно поэтому мы не ищем просто помощи. Мы ищем друзей. Нам нужны прямые, живые горизонтальные связи между муниципалитетами», — подчеркнул Терехов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что восстановление энергетики и отстройка поврежденного Россией жилья требуют не точечных шагов, а долгосрочных стратегических альянсов. Мэр Харькова поблагодарил партнеров из Швеции и Норвегии, которые уже готовы к такому формату работы.

Терехов также заявил, что одних лишь финансов или технологий недостаточно.

«Если мы будем реагировать на экзистенциальные вызовы вчерашними методами — мы просто потеряем время. Нужна другая оптика. Мир должен наконец осознать: именно прифронтовые территории являются передовым рубежом новой архитектуры безопасности Европы», — подчеркнул мэр.

Как сообщала МГ «Объектив», во Львове Терехов также планировал встретиться с проживающими там харьковчанами. Встреча начнется 26 марта в 18:30. Место проведения: «Urban Camp».

Популярно
Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
26.03.2026, 12:11
Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
26.03.2026, 12:11
Потеплело: где на Харьковщине сегодня завершили отопительный сезон
26.03.2026, 10:22
Потеплело: где на Харьковщине сегодня завершили отопительный сезон
26.03.2026, 10:22
Каким будет апрель в Харькове и области – прогноз синоптиков
26.03.2026, 13:06
Каким будет апрель в Харькове и области – прогноз синоптиков
26.03.2026, 13:06
Новости Харькова — главное 26 марта: удары по городу, завершается отопительный
26.03.2026, 16:48
Новости Харькова — главное 26 марта: удары по городу, завершается отопительный
26.03.2026, 16:48
Сегодня 26 марта 2026: какой праздник и день в истории
26.03.2026, 06:00
Сегодня 26 марта 2026: какой праздник и день в истории
26.03.2026, 06:00
Терехов рассказал, с какой целью поехал во Львов (фото)
26.03.2026, 18:23
Терехов рассказал, с какой целью поехал во Львов (фото)
26.03.2026, 18:23

26.03.2026
Вражеский дрон ударил по Салтовке: подробности от Терехова и Синегубова
23.03.2026
Терехов зовет харьковчан встретиться во Львове: подробности
23.03.2026
Вражеский дрон ударил по Харькову – Терехов
20.03.2026
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026
Взрыв в Харькове: Терехов рассказал, куда «прилетело»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Терехов рассказал, с какой целью поехал во Львов (фото)», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 18:23;

