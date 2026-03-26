Терехов рассказал, с какой целью поехал во Львов (фото)
Во Львове мэр Харькова Игорь Терехов 26 марта принимает участие в форуме Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum, который объединил представителей органов местного самоуправления Украины и стран Северной Европы.
«Моя цель четкая: донести до европейских партнеров истинную позицию прифронтовых громад. Мы не только принимаем поддержку — мы готовы делиться собственной силой. Именно поэтому мы не ищем просто помощи. Мы ищем друзей. Нам нужны прямые, живые горизонтальные связи между муниципалитетами», — подчеркнул Терехов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что восстановление энергетики и отстройка поврежденного Россией жилья требуют не точечных шагов, а долгосрочных стратегических альянсов. Мэр Харькова поблагодарил партнеров из Швеции и Норвегии, которые уже готовы к такому формату работы.
Терехов также заявил, что одних лишь финансов или технологий недостаточно.
«Если мы будем реагировать на экзистенциальные вызовы вчерашними методами — мы просто потеряем время. Нужна другая оптика. Мир должен наконец осознать: именно прифронтовые территории являются передовым рубежом новой архитектуры безопасности Европы», — подчеркнул мэр.
Как сообщала МГ «Объектив», во Львове Терехов также планировал встретиться с проживающими там харьковчанами. Встреча начнется 26 марта в 18:30. Место проведения: «Urban Camp».
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, львов, новости Харькова, форум;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 18:23;