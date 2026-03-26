Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч
По состоянию на 26 марта в Харьковской области актуальны 3052 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия начальника финансового отдела с зарплатой 55 тысяч гривен. Бухгалтер будет иметь 51300, а инженер по управлению и обслуживанию систем – 50 тысяч.
Мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобилей будет зарабатывать 40 тысяч, врач-терапевт — 39 990, оценщик-эксперт — 30 тысяч, экономист по планированию — 28 тысяч, повар — 24230, водитель погрузчика — 24 тысячи, а клинический фармацевт – 23 тысячи.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.
Напомним, с 1 января в Украине обновили условия программы «Собственное дело», увеличив суммы ряда микрогрантов для предпринимателей. В Харьковской области с начала года подали 62 заявки на получение средств, планируется создание 101 рабочего места, рассказал на брифинге руководитель Областного центра занятости Денис Олейник.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 14:43;