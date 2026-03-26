Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч

По состоянию на 26 марта в Харьковской области актуальны 3052 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия начальника финансового отдела с зарплатой 55 тысяч гривен. Бухгалтер будет иметь 51300, а инженер по управлению и обслуживанию систем – 50 тысяч.

Мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобилей будет зарабатывать 40 тысяч, врач-терапевт — 39 990, оценщик-эксперт — 30 тысяч, экономист по планированию — 28 тысяч, повар — 24230, водитель погрузчика — 24 тысячи, а клинический фармацевт – 23 тысячи.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, с 1 января в Украине обновили условия программы «Собственное дело», увеличив суммы ряда микрогрантов для предпринимателей. В Харьковской области с начала года подали 62 заявки на получение средств, планируется создание 101 рабочего места, рассказал на брифинге руководитель Областного центра занятости Денис Олейник.