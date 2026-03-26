Live

Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч

Суспільство 14:43   26.03.2026
Вікторія Яковенко
Станом на 26 березня в Харківській області актуальні 3052 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія начальника фінансового відділу із зарплатою 55 тисяч гривень. Бухгалтер матиме 51300, а інженер з керування й обслуговування систем – 50 тисяч.

Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів зароблятиме 40 тисяч, лікар-терапевт – 39990, оцінювач-експерт – 30 тисяч, економіст з планування – 28 тисяч, кухар – 24230, водій навантажувача – 24 тисячі, а фармацевт клінічний – 23 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні оновили умови програми «Власна справа», збільшивши суми низки мікрогрантів для підприємців. На Харківщині з початку року подали 62 заявки на отримання коштів, планується створення 101 робочого місця, розповів на брифінгу керівник Обласного центру зайнятості Денис Олійник.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 14:43;

