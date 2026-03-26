Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч
Станом на 26 березня в Харківській області актуальні 3052 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія начальника фінансового відділу із зарплатою 55 тисяч гривень. Бухгалтер матиме 51300, а інженер з керування й обслуговування систем – 50 тисяч.
Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів зароблятиме 40 тисяч, лікар-терапевт – 39990, оцінювач-експерт – 30 тисяч, економіст з планування – 28 тисяч, кухар – 24230, водій навантажувача – 24 тисячі, а фармацевт клінічний – 23 тисяч.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Нагадаємо, з 1 січня в Україні оновили умови програми «Власна справа», збільшивши суми низки мікрогрантів для підприємців. На Харківщині з початку року подали 62 заявки на отримання коштів, планується створення 101 робочого місця, розповів на брифінгу керівник Обласного центру зайнятості Денис Олійник.
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 14:43;