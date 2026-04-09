Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч

По состоянию на 9 апреля в Харьковской области актуальна 2451 вакансия, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия водителя автотранспортных средств с зарплатой 55 тысяч гривен. Аудитор будет иметь 42 тысячи, а слесарь по ремонту оборудования подачи топлива – 40 тысяч.

Юрист будет зарабатывать 35 тысяч, вальщик асфальтовой массы — 30 тысяч, инженер по нормированию трудовых процессов — 28 тысяч, фельдшер пожарно-спасательного подразделения — 25 тысяч, начальник отдела кадров — 24 тысячи, рабочий по благоустройству — 22 тысячи, а оператор по рафинированию жиров и масел – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.