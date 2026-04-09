Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч
По состоянию на 9 апреля в Харьковской области актуальна 2451 вакансия, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия водителя автотранспортных средств с зарплатой 55 тысяч гривен. Аудитор будет иметь 42 тысячи, а слесарь по ремонту оборудования подачи топлива – 40 тысяч.
Юрист будет зарабатывать 35 тысяч, вальщик асфальтовой массы — 30 тысяч, инженер по нормированию трудовых процессов — 28 тысяч, фельдшер пожарно-спасательного подразделения — 25 тысяч, начальник отдела кадров — 24 тысячи, рабочий по благоустройству — 22 тысячи, а оператор по рафинированию жиров и масел – 20 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.
Читайте также: За решетку отправился бывший коп, торговавший наркотиками в Харькове
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 12:25;