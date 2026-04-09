Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч

Общество 12:25   09.04.2026
Виктория Яковенко
По состоянию на 9 апреля в Харьковской области актуальна 2451 вакансия, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия водителя автотранспортных средств с зарплатой 55 тысяч гривен. Аудитор будет иметь 42 тысячи, а слесарь по ремонту оборудования подачи топлива – 40 тысяч.

Юрист будет зарабатывать 35 тысяч, вальщик асфальтовой массы — 30 тысяч, инженер по нормированию трудовых процессов — 28 тысяч, фельдшер пожарно-спасательного подразделения — 25 тысяч, начальник отдела кадров — 24 тысячи, рабочий по благоустройству — 22 тысячи, а оператор по рафинированию жиров и масел – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Читайте также: За решетку отправился бывший коп, торговавший наркотиками в Харькове

Популярно
Новости Харькова – главное 9 апреля: продвижение РФ, атака БпЛА
Новости Харькова – главное 9 апреля: продвижение РФ, атака БпЛА
09.04.2026, 12:28
Сегодня 9 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 апреля 2026: какой праздник и день в истории
09.04.2026, 06:00
Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
09.04.2026, 11:20
Эвакуация продолжается: самому младшему выехавшему – два года, старшему – 84
Эвакуация продолжается: самому младшему выехавшему – два года, старшему – 84
09.04.2026, 10:50
Deep State сообщает о продвижении РФ на Купянщине
Deep State сообщает о продвижении РФ на Купянщине
09.04.2026, 07:25
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч
09.04.2026, 12:25

Новости по теме:

02.04.2026
Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 100 тысяч, вакансии
26.03.2026
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч
23.03.2026
Неоднородный рынок труда на Харьковщине: на вакансию местами — 19 безработных
12.03.2026
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч
05.03.2026
Работа в Харькове: монтажникам и агрономам готовы платить более 40 тысяч грн


