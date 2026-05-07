Кому готовы платить 50 тысяч: работа в Харькове и области

Общество 17:35   07.05.2026
Оксана Якушко
Актуальные вакансии недели в Харьковской области сообщает ХОВА.

В Харьковской области актуальны 2398 вакансий по состоянию на 7 мая 2026 года, информирует областная служба занятости.

Самые востребованные из вакансий этой недели:

1. Облицовщик-плиточник – 50 000 грн.
2. Монтажник гипсокартонных конструкций – 49990 грн.
3. Врач-терапевт – 39 990 грн.
4. Пескоструйщик – 35 000 грн.
5. Инженер – 31 000 грн.
6. Тренер по виду спорта – 30 000 грн.
7. Клинический психолог – 28000 грн.
8. Мастер на лесозаготовительных работах – 26 700 грн.
9. Врач ветеринарной медицины – 25 000 грн.
10. Пекарь – 23 000 грн.

По вопросам занятости советуют обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 219 729.

