Кому готовы платить 50 тысяч: работа в Харькове и области

Актуальные вакансии недели в Харьковской области сообщает ХОВА.

В Харьковской области актуальны 2398 вакансий по состоянию на 7 мая 2026 года, информирует областная служба занятости.

Самые востребованные из вакансий этой недели:

1. Облицовщик-плиточник – 50 000 грн.

2. Монтажник гипсокартонных конструкций – 49990 грн.

3. Врач-терапевт – 39 990 грн.

4. Пескоструйщик – 35 000 грн.

5. Инженер – 31 000 грн.

6. Тренер по виду спорта – 30 000 грн.

7. Клинический психолог – 28000 грн.

8. Мастер на лесозаготовительных работах – 26 700 грн.

9. Врач ветеринарной медицины – 25 000 грн.

10. Пекарь – 23 000 грн.

По вопросам занятости советуют обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 219 729.