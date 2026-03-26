Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
Глава ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в регионе. Документ опубликовали на сайте областной военной администрации.
«Рекомендовать военным администрациям населенных пунктов и органам местного самоуправления принять решение об окончании отопительного периода 2025–2026 годов с учетом климатических условий, в соответствии со строительными нормами и правилами, правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей, государственными санитарными нормами и правилами, не ранее, чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха будет превышать +8°C», — говорится в распоряжении.
Этот документ Синегубов подписал накануне, 25 марта.
Напомним, 26 марта в Изюмской громаде завершили отопительный сезон. О решении сообщили в пресс-службе ГВА. Его приняли «в связи со стабильным повышением температуры наружного воздуха и с целью рационального использования энергоносителей», — добавили в сообщении.
Категории: Общество, Харьков; Теги: Олег Синегубов, опалювальний сезон, отопительный сезон, харьковщина;
Если вам интересна новость: «Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 12:11;