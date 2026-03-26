Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение

Глава ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в регионе. Документ опубликовали на сайте областной военной администрации.

«Рекомендовать военным администрациям населенных пунктов и органам местного самоуправления принять решение об окончании отопительного периода 2025–2026 годов с учетом климатических условий, в соответствии со строительными нормами и правилами, правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей, государственными санитарными нормами и правилами, не ранее, чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха будет превышать +8°C», — говорится в распоряжении.

Этот документ Синегубов подписал накануне, 25 марта.

Напомним, 26 марта в Изюмской громаде завершили отопительный сезон. О решении сообщили в пресс-службе ГВА. Его приняли «в связи со стабильным повышением температуры наружного воздуха и с целью рационального использования энергоносителей», — добавили в сообщении.