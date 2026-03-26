Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение

Общество 12:11   26.03.2026
Виктория Яковенко
Глава ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в регионе. Документ опубликовали на сайте областной военной администрации.

«Рекомендовать военным администрациям населенных пунктов и органам местного самоуправления принять решение об окончании отопительного периода 2025–2026 годов с учетом климатических условий, в соответствии со строительными нормами и правилами, правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей, государственными санитарными нормами и правилами, не ранее, чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха будет превышать +8°C», — говорится в распоряжении.

Этот документ Синегубов подписал накануне, 25 марта.

Напомним, 26 марта в Изюмской громаде завершили отопительный сезон. О решении сообщили в пресс-службе ГВА. Его приняли «в связи со стабильным повышением температуры наружного воздуха и с целью рационального использования энергоносителей», — добавили в сообщении.

Читайте также: Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов

Популярно
В Харькове – «прилеты» беспилотников: РФ атаковала ресторан, есть пострадавшие
В Харькове – «прилеты» беспилотников: РФ атаковала ресторан, есть пострадавшие
26.03.2026, 09:13
Сегодня 26 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 марта 2026: какой праздник и день в истории
26.03.2026, 06:00
Появились первые фото с мест утренних «прилетов» в Харькове
Появились первые фото с мест утренних «прилетов» в Харькове
26.03.2026, 09:48
Новости Харькова — главное 26 марта: удары по городу, завершается отопительный
Новости Харькова — главное 26 марта: удары по городу, завершается отопительный
26.03.2026, 12:16
Почти полмиллиона гривен хотят потратить на ремонт Каскада в Харькове
Почти полмиллиона гривен хотят потратить на ремонт Каскада в Харькове
25.03.2026, 21:34
Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
26.03.2026, 12:11

Новости по теме:

25.03.2026
Атака «Шахедов» на Харьков: тяжело раненая женщина умерла в больнице (видео)
25.03.2026
Последствия атаки БпЛА на Харьков: возросло число пострадавших (фото/видео)
24.03.2026
«Скорым» могут запретить выезжать на сложные направления без РЭБ – Синегубов
23.03.2026
Пострадали 38 человек: что «прилетало» по Харьковщине на прошлой неделе
22.03.2026
Сутки на Харьковщине — авиаудар по Осколу и «прилеты» еще двух десятков БпЛА


