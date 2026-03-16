Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов

Оригинально 13:33   16.03.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, на что будут ориентироваться при принятии решения о завершении отопительного сезона в городе.

«Что касается того, когда прекращать теплоснабжение. Пока слишком рано за это говорить, потому что погода диктует то, что нужно продолжать. Мы будем принимать очень взвешенное решение. Когда это будет, мы заранее объявим. Это не будет такое, сейчас на сейчас», — сказал городской голова, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он подчеркнул, что ориентироваться будут именно на погодные условия. При этом добавил, что если появится соответствующее постановление Кабмина, обязательно выполнят все решения, которые примет правительство.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что нынешний отопительный сезон город проходит гораздо сложнее. «Я накануне этого отопительного сезона говорил, что он будет слишком сложным, самым сложным, который мы переживали. И, к сожалению, я прав был. Мы видим, что каждую неделю, каждый день мы имеем массированную атаку. И мы уже видим, что это объекты критической инфраструктуры города», – говорил Терехов.

Читайте также: Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Сегодня 16 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 марта 2026: какой праздник и день в истории
16.03.2026, 06:00
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, есть пострадавшие (дополняется)
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, есть пострадавшие (дополняется)
16.03.2026, 13:08
Новости Харькова — главное 16 марта: россияне атаковали город БпЛА
Новости Харькова — главное 16 марта: россияне атаковали город БпЛА
16.03.2026, 12:34
Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов
Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов
16.03.2026, 10:32
Утренние удары БпЛА по Харькову: появились фото с мест «прилетов»
Утренние удары БпЛА по Харькову: появились фото с мест «прилетов»
16.03.2026, 12:04
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
16.03.2026, 13:33

Новости по теме:

16.03.2026
Утренние удары по Харькову: РФ целила по энергообъектам, было обесточивание
16.03.2026
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, есть пострадавшие (дополняется)
16.03.2026
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
13.03.2026
Спас детей на водоеме в Харькове: мужчину наградил Терехов, что говорит герой
12.03.2026
Часть Харькова осталась без света: куда РФ попала ночью — Терехов (видео)


