Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, на что будут ориентироваться при принятии решения о завершении отопительного сезона в городе.
«Что касается того, когда прекращать теплоснабжение. Пока слишком рано за это говорить, потому что погода диктует то, что нужно продолжать. Мы будем принимать очень взвешенное решение. Когда это будет, мы заранее объявим. Это не будет такое, сейчас на сейчас», — сказал городской голова, передает корреспондент МГ «Объектив».
Он подчеркнул, что ориентироваться будут именно на погодные условия. При этом добавил, что если появится соответствующее постановление Кабмина, обязательно выполнят все решения, которые примет правительство.
Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что нынешний отопительный сезон город проходит гораздо сложнее. «Я накануне этого отопительного сезона говорил, что он будет слишком сложным, самым сложным, который мы переживали. И, к сожалению, я прав был. Мы видим, что каждую неделю, каждый день мы имеем массированную атаку. И мы уже видим, что это объекты критической инфраструктуры города», – говорил Терехов.
- • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 13:33;