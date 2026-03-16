Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов ответил, как долго в метро Харькова будут действовать увеличенные интервалы движения поездов и касаются ли эти изменения наземного электротранспорта.
«Как уже сообщал КП «Харьковский метрополитен», увеличение интервала движения введено в связи с обстрелами и в связи с тем, что в Харькове наблюдается очень большой дефицит электроснабжения. Поэтому мы были вынуждены увеличить интервал. Это не касается пиковых нагрузок на метрополитен. То есть в пиковые часы, когда основной пассажиропоток в метрополитене, мы будем оставлять такое расписание движения. В дневное и вечернее время, когда пользователей метрополитена гораздо меньше, оно будет увеличено», — обьяснил мэр, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив».
На какой период времени ввели такое расписание, городской голова ответил так:
«Пока мы рассматриваем на определенный период времени и делаем все возможное для того, чтобы мы могли все же сделать так, чтобы вернуться к тому, как было», — сказал Терехов.
Он также уточнил, что сейчас такие изменения не касаются наземного электротранспорта.
- • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 12:37;