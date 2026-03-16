Інтервали у метро збільшили: чи стосується це наземного транспорту – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов відповів, як довго у метро Харкова діятимуть збільшені інтервали руху поїздів та чи стосуються ці зміни наземного електротранспорту.
“Як і повідомляв КП “Харківський метрополітен”, збільшення графіка застосоване в зв’язку з обстрілами і в зв’язку з тим, що дуже великий дефіцит електропостачання є у Харкові. Тому ми були вимушені збільшити інтервал. Це не стосується пікових навантажень на метрополітен. Тобто в пікові часи, коли основний пасажиропотік в метрополітені, ми будемо залишати такий розклад руху. В денний час та вечірній час, де набагато менше користувачів метро, він буде збільшений”, – пояснив мер, відповідаючи на питання кореспондента МГ “Об’єктив”.
На який період часу ввели такий розклад, міський голова відповів так:
“Поки що ми розглядаємо на певний період часу і робимо все можливе для того, щоб ми мали можливість все ж таки зробити так, щоб повернутися до того, як було”, – сказав Терехов.
Він також уточнив, що наразі такі зміни не стосуються наземного електротранспорту.
Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 12:37;