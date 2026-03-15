Інтервали у метро Харкова збільшать від понеділка 16 березня

Суспільство 18:58   15.03.2026
Оксана Якушко
Інтервали у метро Харкова збільшать від понеділка 16 березня

У Харківському метрополітені від 16 березня діятимуть змінені інтервали руху поїздів, повідомили у пресслужбі підземки.

«У звʼязку з нестабільною ситуацією в енергосистемі, з 16 березня, тимчасово, діятимуть наступні інтервали руху поїздів лініями метрополітену у будні дні:

5:30 – 9:30 – 10 хвилин

9:30 – 10:00 – перехідний період з 10 на 20 хвилин

10:00 – 22:00 – 20 хвилин», – йдеться в офіційному повідомленны пресслужби Харківського метрополітену.

Графіки руху поїздів у харківському метро в будні дні можна переглянути за посиланням.

Автор: Оксана Якушко
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському метрополітені від 16 березня діятимуть змінені інтервали руху поїздів, повідомили у пресслужбі підземки.".