Інтервали у метро Харкова збільшать від понеділка 16 березня
У Харківському метрополітені від 16 березня діятимуть змінені інтервали руху поїздів, повідомили у пресслужбі підземки.
«У звʼязку з нестабільною ситуацією в енергосистемі, з 16 березня, тимчасово, діятимуть наступні інтервали руху поїздів лініями метрополітену у будні дні:
5:30 – 9:30 – 10 хвилин
9:30 – 10:00 – перехідний період з 10 на 20 хвилин
10:00 – 22:00 – 20 хвилин», – йдеться в офіційному повідомленны пресслужби Харківського метрополітену.
Графіки руху поїздів у харківському метро в будні дні можна переглянути за посиланням.
- Категорії: Суспільство, Транспорт, Харків; Теги: КП "Харьковский метрополитен", метро, Харків;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2026 в 18:58;