Интервалы в метро Харькова увеличат с понедельника 16 марта

Общество 18:58   15.03.2026
Оксана Якушко
В Харьковском метрополитене с 16 марта будут действовать измененные интервалы движения поездов, сообщили в пресс-службе подземки.

«В связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме, с 16 марта, временно будут действовать следующие интервалы движения поездов по линиям метрополитена в будние дни:
5:30 – 9:30 – 10 минут
9:30 – 10:00 – переходный период с 10 на 20 минут
10:00 – 22:00 – 20 минут», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Харьковского метрополитена.

Графики движения поездов в будние дни можно посмотреть по ссылке.

Читайте также: Жену и маленькую дочь лупил мужчина в Харькове

Популярно
Новости Харькова — главное за 15 марта: погибли медики скорой, интервалы метро
Новости Харькова — главное за 15 марта: погибли медики скорой, интервалы метро
15.03.2026, 19:02
Везли раненых: известны имена медиков, погибших 15 марта в Харьковской области
Везли раненых: известны имена медиков, погибших 15 марта в Харьковской области
15.03.2026, 11:51
Жену и маленькую дочь лупил мужчина в Харькове
Жену и маленькую дочь лупил мужчина в Харькове
15.03.2026, 12:55
Что мешает Украине войти в ЕС и как обещания о скором вступлении вредят – Геращенко
Что мешает Украине войти в ЕС и как обещания о скором вступлении вредят – Геращенко
15.03.2026, 14:05
Сегодня 15 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 марта 2026: какой праздник и день в истории
15.03.2026, 06:00
Интервалы в метро Харькова увеличат с понедельника 16 марта
Интервалы в метро Харькова увеличат с понедельника 16 марта
15.03.2026, 18:58

Новости по теме:

13.10.2025
Выставки картин открылись в метро Харькова
05.09.2025
Вместо вентиляционной шахты метро — яркий ярт-объект в Харькове (фото)
25.08.2025
К 50-летию метрополитена в Харькове представили уникальную марку
23.08.2025
Сегодня метро в Харькове будет работать до 22:30
20.08.2025
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро


