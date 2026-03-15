Интервалы в метро Харькова увеличат с понедельника 16 марта
В Харьковском метрополитене с 16 марта будут действовать измененные интервалы движения поездов, сообщили в пресс-службе подземки.
«В связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме, с 16 марта, временно будут действовать следующие интервалы движения поездов по линиям метрополитена в будние дни:
5:30 – 9:30 – 10 минут
9:30 – 10:00 – переходный период с 10 на 20 минут
10:00 – 22:00 – 20 минут», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Харьковского метрополитена.
Графики движения поездов в будние дни можно посмотреть по ссылке.
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Интервалы в метро Харькова увеличат с понедельника 16 марта», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 18:58;