Интервалы в метро Харькова увеличат с понедельника 16 марта

В Харьковском метрополитене с 16 марта будут действовать измененные интервалы движения поездов, сообщили в пресс-службе подземки.

«В связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме, с 16 марта, временно будут действовать следующие интервалы движения поездов по линиям метрополитена в будние дни:

5:30 – 9:30 – 10 минут

9:30 – 10:00 – переходный период с 10 на 20 минут

10:00 – 22:00 – 20 минут», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Харьковского метрополитена.

Графики движения поездов в будние дни можно посмотреть по ссылке.

