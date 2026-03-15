Жену и маленькую дочь лупил мужчина в Харькове

В Харькове копы перевезли женщину с ребенком в шелтер после домашнего насилия, сообщили в Нацполиции.

Правоохранители выехали по вызову и установили факт домашнего насилия психологического и физического характера в Харькове: 37-летний мужчина обижал свою 28-летнюю жену и их 8-летнюю дочь.

Полицейские составили в отношении домашнего тирана админпротоколы по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) и вынесли срочное запретительное предписание.

В настоящее время решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Пострадавших женщину вместе с ребенком полицейские отвезли в шелтер – безопасное место для временного проживания людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Там женщине и ребенку оказывают необходимую помощь.