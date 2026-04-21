Харьковчанку с двухлетним ребенком супруг выгнал на улицу: что сделали копы
В нетрезвом состоянии мужчина начал оскорблять 31-летнюю гражданскую жену и в итоге выгнал из квартиры вместе с двухлетним ребенком.
Женщина вызвала правоохранителей и рассказала им об инциденте.
«По адресу выезжали полицейские сектора противодействия домашнему насилию. На улице у подъезда правоохранители обнаружили женщину с ребенком. Женщина объяснила, что сожитель заперся в квартире и не открывает ей дверь», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители поступили следующим образом: отвезли мать с ребенком в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия.
Как информировала МГ «Объектив», 80-летняя женщина в Харькове в ночь на 10 апреля также оказалась на улице. Ее выгнал из дома родной сын.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее насилие, новости Харькова, полиция Харьковской области;
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 20:45;