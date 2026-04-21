Харьковчанку с двухлетним ребенком супруг выгнал на улицу: что сделали копы

В нетрезвом состоянии мужчина начал оскорблять 31-летнюю гражданскую жену и в итоге выгнал из квартиры вместе с двухлетним ребенком.

Женщина вызвала правоохранителей и рассказала им об инциденте.

«По адресу выезжали полицейские сектора противодействия домашнему насилию. На улице у подъезда правоохранители обнаружили женщину с ребенком. Женщина объяснила, что сожитель заперся в квартире и не открывает ей дверь», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители поступили следующим образом: отвезли мать с ребенком в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия.

Как информировала МГ «Объектив», 80-летняя женщина в Харькове в ночь на 10 апреля также оказалась на улице. Ее выгнал из дома родной сын.