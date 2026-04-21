Построил автомойку и шиномонтаж: мужчина в Харькове захватил землю – следствие
В Харькове правоохранители разоблачили 54-летнего предпринимателя, который, по версии следствия, незаконно занял коммунальную землю и годами использовал ее для собственного бизнеса.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2019 году житель села Хорошево захватил часть земельного участка площадью около 0,2 га в Немышлянском районе города.
«Речь идет о земле коммунальной собственности с целевым назначением – для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома. Не имея никаких правоустанавливающих и разрешительных документов, предприниматель построил на этой территории двухэтажную автомойку и одноэтажный шиномонтаж», – установили правоохранители.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что из-за действий фигуранта государственным интересам причинен ущерб на сумму более 350 тысяч гривен.
Мужчине сообщили о подозрении по факту самовольного строительства зданий на самовольно занятом земельном участке (ч. 3 ст. 197-1 УКУ).
Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители считают, что чиновник одного из департаментов Харьковского городского совета разрешил частной фирме обустроить стоянку на самозахваченной земле в охранной зоне.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: земля, новости Харькова, полиция, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Построил автомойку и шиномонтаж: мужчина в Харькове захватил землю – следствие», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 16:15;