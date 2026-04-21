Построил автомойку и шиномонтаж: мужчина в Харькове захватил землю – следствие

В Харькове правоохранители разоблачили 54-летнего предпринимателя, который, по версии следствия, незаконно занял коммунальную землю и годами использовал ее для собственного бизнеса.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2019 году житель села Хорошево захватил часть земельного участка площадью около 0,2 га в Немышлянском районе города.

«Речь идет о земле коммунальной собственности с целевым назначением – для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома. Не имея никаких правоустанавливающих и разрешительных документов, предприниматель построил на этой территории двухэтажную автомойку и одноэтажный шиномонтаж», – установили правоохранители.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что из-за действий фигуранта государственным интересам причинен ущерб на сумму более 350 тысяч гривен.

Мужчине сообщили о подозрении по факту самовольного строительства зданий на самовольно занятом земельном участке (ч. 3 ст. 197-1 УКУ).

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители считают, что чиновник одного из департаментов Харьковского городского совета разрешил частной фирме обустроить стоянку на самозахваченной земле в охранной зоне.