Построил автомойку и шиномонтаж: мужчина в Харькове захватил землю – следствие

Общество 16:15   21.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители разоблачили 54-летнего предпринимателя, который, по версии следствия, незаконно занял коммунальную землю и годами использовал ее для собственного бизнеса.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2019 году житель села Хорошево захватил часть земельного участка площадью около 0,2 га в Немышлянском районе города.

«Речь идет о земле коммунальной собственности с целевым назначением – для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома. Не имея никаких правоустанавливающих и разрешительных документов, предприниматель построил на этой территории двухэтажную автомойку и одноэтажный шиномонтаж», – установили правоохранители.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что из-за действий фигуранта государственным интересам причинен ущерб на сумму более 350 тысяч гривен.

Мужчине сообщили о подозрении по факту самовольного строительства зданий на самовольно занятом земельном участке (ч. 3 ст. 197-1 УКУ).

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители считают, что чиновник одного из департаментов Харьковского городского совета разрешил частной фирме обустроить стоянку на самозахваченной земле в охранной зоне.

Читайте также: Схема с метадоном в Харькове: как мужчина обманул больницы, приговор

Популярно
Новости Харькова — главное 21 апреля: были проблемы со светом и метро, фронт
Новости Харькова — главное 21 апреля: были проблемы со светом и метро, фронт
21.04.2026, 16:48
Стоимость проезда в общественном транспорте повышают в городе на Харьковщине
Стоимость проезда в общественном транспорте повышают в городе на Харьковщине
20.04.2026, 19:16
«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)
«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)
20.04.2026, 21:34
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно (дополнено)
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно (дополнено)
21.04.2026, 09:11
Зарабатывала на людях с инвалидностью: будут судить молодую харьковчанку
Зарабатывала на людях с инвалидностью: будут судить молодую харьковчанку
21.04.2026, 12:34
Сельхозпредприятие на Харьковщине атаковал FPV — влетел в резервуар с газом
Сельхозпредприятие на Харьковщине атаковал FPV — влетел в резервуар с газом
21.04.2026, 17:19

Новости по теме:

10.04.2026
Харьковчанин захватил землю у пруда и начал строить базу отдыха — полиция
10.04.2026
Предприятие на Харьковщине годами не платило за аренду: прокуратура судится
24.03.2026
Землю возле Журавлевского гидропарка забрали у предприятия через суд
19.03.2026
Харькову могут вернуть землю за 237 млн грн: почему прокуратура пошла в суд
18.03.2026
Лес на Харьковщине передали в частную собственность — дело уже в суде


  Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 16:15;

