Звів автомийку та шиномонтаж: чоловік у Харкові захопив землю – слідство
У Харкові правоохоронці викрили 54-річного підприємця, який, за версією слідства, незаконно зайняв комунальну землю і роками використовував її для власного бізнесу.
За даними Харківської обласної прокуратури, у 2019 році мешканець села Хорошеве захопив частину земельної ділянки площею майже 0,2 га у Немишлянському районі міста.
«Йдеться про землю комунальної власності з цільовим призначенням — для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Не маючи жодних правовстановлюючих і дозвільних документів, підприємець збудував на цій території двоповерхову автомийку та одноповерховий шиномонтаж», – встановили правоохоронці.
У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що через дії фігуранта державним інтересам завдано шкоди на суму понад 350 тисяч гривень.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 ККУ).
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці вважають, що чиновник одного із департаментів Харківської міської ради дозволив приватній фірмі облаштувати стоянку на самозахопленій землі в охоронній зоні.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: земля, новини Харкова, поліція, Харьковская областная прокуратура;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 16:15;