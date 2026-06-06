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Студенти заряджені на екстрим, батьків переконати складніше: ректор про офлайн

Оригінально 15:37   06.06.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
Студенти заряджені на екстрим, батьків переконати складніше: ректор про офлайн

Ректор Національного аерокосмічного університету (ХАІ) Олексій Литвинов під час освітнього форуму в Харкові поділився планами розширити простір для навчання студентів офлайн – в укриттях.

Ми дуже пишаємося тим, що у нас наразі ситуація, напевно, порівнюючи з іншими, краща. Ми постійно розбудовуємо нашу мережу освітніх просторів, які знаходяться в укриттях, в безпечних локаціях. І, друге, ми знову ж таки постійно намагаємося звертатися не лише до студентської молоді, а й до їхніх батьків, тому що переконати батьків – це набагато складніша справа. Тому що студенти внаслідок свого молодого віку, вони все ж таки більш пасіонарні та більш заряджені саме на роботу в більш-менш екстремальних умовах, а батьки більше побоюються. І це абсолютно зрозуміла історія. Тому ми намагаємося з ними точково працювати, доводити, що ми так само дбаємо про ваших дітей, як і ви. І для нас це питання не лише довіри, але й величезної відповідальності”, – відзначив Олексій Литвинов.

За його попереднім прогнозом, ситуація з набором контрактників у виші не повинна цього року бути гіршою, ніж була минулого. А простору для навчання офлайн буде більше.

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“Я й не хотів би зараз анонсувати, тому що є певна така історія, пов’язана з “не кажи гоп, поки не перестрибнув”, але ми на 1 вересня сподіваємося, що дуже вагомий зробимо внесок у розбудову й укриттів, і лабораторних комплексів, і їх матеріально-технічного забезпечення, облаштування й таке інше”, – обережно висловився ректор.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2026 в 15:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ректор Національного аерокосмічного університету (ХАІ) Олексій Литвинов під час освітнього форуму в Харкові поділився планами розширити простір для навчання".