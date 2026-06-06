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Студенты заряжены на экстрим, родителей убедить сложнее: ректор ХАИ про офлайн

Общество 15:37   06.06.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
Студенты заряжены на экстрим, родителей убедить сложнее: ректор ХАИ про офлайн Фото: пресс-служба ХОВА

Ректор Национального аэрокосмического университета (ХАИ) Алексей Литвинов во время образовательного форума в Харькове поделился планами расширить пространства для обучения студентов офлайн — в укрытиях.

«Мы очень гордимся тем, что у нас сейчас ситуация, наверное, в сравнении с другими, лучше. Мы постоянно перестраиваем нашу сеть образовательных пространств, которые находятся в укрытиях, в безопасных локациях. И, второе, мы опять же постоянно стараемся обращаться не только к студенческой молодежи, но и к их родителям, потому что убедить родителей – это гораздо более сложное дело. Потому что студенты в результате своего молодого возраста, они все же более пассионарны и заряжены именно на работу в более или менее экстремальных условиях, а родители больше опасаются. И это совершенно понятная история. Поэтому мы стараемся с ними точечно работать, доказывать, что мы так же заботимся о ваших детях, как и вы. И для нас это вопрос не только доверия, но и огромной ответственности», — отметил Алексей Литвинов.

По его предварительному прогнозу, ситуация с набором контрактников в вузе не должна в этом году быть хуже, чем была в прошлом. А пространства для обучения офлайн будет больше.

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«Я и не хотел бы сейчас анонсировать, потому что это определенная такая история, связанная с «не говори гоп, пока не перепрыгнул», но мы на 1 сентября надеемся, что очень весомый сделаем вклад в развитие и укрытий, и лабораторных комплексов, и их материально-технического обеспечения, обустройства и так далее», — осторожно высказался ректор.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2026 в 15:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ректор Национального аэрокосмического университета (ХАИ) Алексей Литвинов во время образовательного форума в Харькове поделился планами расширить пространства для обучения".