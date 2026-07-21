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Вирішив питання з ТЦК за 3000 доларів: у Харкові судитимуть експоліцейського

Події 19:03   21.07.2026
Олена Нагорна
Вирішив питання з ТЦК за 3000 доларів: у Харкові судитимуть експоліцейського

До суду передано обвинувальний акт щодо колишнього слідчого поліції, який обіцяв допомогти знайомому ухилитися від мобілізації. У ході обшуку у нього виявили незаконні боєприпаси.

Влітку 2025 року правоохоронець запропонував знайомому за 3 тисячі доларів вплинути на посадових осіб одного із районних ТЦК Харкова, повідомляють в обласній прокуратурі.

Він гарантував зняття з розшуку, оновлення даних без ризику негайної мобілізації, швидке проходження ВЛК та внесення інформації до реєстру «Оберіг» для подальшого бронювання. У листопаді поліцейський отримав гроші й документи, після чого виконати обіцянку вдалося — дані чоловіка оновили, а з розшуку його зняли.

У січні поліцейського затримали. Під час обшуку у нього вдома вилучили понад 160 набоїв, які він зберігав без дозволу.

Обвинуваченому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та незаконне поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 ККУ). Наразі чоловік звільнений із поліції.

Справу розглядатиме Шевченківський райсуд Харкова. Максимальне покарання, яке загрожує фігуранту, – до семи років позбавлення волі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування ухилянтів на критично важливе підприємство для незаконного бронювання у Харкові. У справі підозрюють адвоката.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 19:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передано обвинувальний акт щодо колишнього слідчого поліції, який обіцяв допомогти знайомому ухилитися від мобілізації.".