Вирішив питання з ТЦК за 3000 доларів: у Харкові судитимуть експоліцейського

До суду передано обвинувальний акт щодо колишнього слідчого поліції, який обіцяв допомогти знайомому ухилитися від мобілізації. У ході обшуку у нього виявили незаконні боєприпаси.

Влітку 2025 року правоохоронець запропонував знайомому за 3 тисячі доларів вплинути на посадових осіб одного із районних ТЦК Харкова, повідомляють в обласній прокуратурі.

Він гарантував зняття з розшуку, оновлення даних без ризику негайної мобілізації, швидке проходження ВЛК та внесення інформації до реєстру «Оберіг» для подальшого бронювання. У листопаді поліцейський отримав гроші й документи, після чого виконати обіцянку вдалося — дані чоловіка оновили, а з розшуку його зняли.

У січні поліцейського затримали. Під час обшуку у нього вдома вилучили понад 160 набоїв, які він зберігав без дозволу.

Обвинуваченому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та незаконне поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 ККУ). Наразі чоловік звільнений із поліції.

Справу розглядатиме Шевченківський райсуд Харкова. Максимальне покарання, яке загрожує фігуранту, – до семи років позбавлення волі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування ухилянтів на критично важливе підприємство для незаконного бронювання у Харкові. У справі підозрюють адвоката.