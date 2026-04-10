Підприємство на Харківщині роками не платило за оренду: прокуратура судиться

Правоохоронці встановили, що на Ізюмщині підприємство роками не сплачувало орендну плату за користування землею, внаслідок чого бюджет громади недоотримав мільйони гривень.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2014 році ТОВ передали в оренду земельну ділянку для розробки родовища піску. Йдеться про землю площею майже 20 га, розташовану на території Балаклійської громади.

«Однак підприємство систематично порушувало умови договору оренди. Протягом майже двох років — січня 2023 – листопада 2025 — воно ігнорувало обов’язок сплачувати за користування ділянкою. Внаслідок цього місцевий бюджет недоотримав майже 4 млн гривень», – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці подали до суду позов з вимогою стягнути заборгованість до місцевого бюджету. Суд вже відкрив провадження. Розгляд справи триває.

