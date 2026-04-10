Підприємство на Харківщині роками не платило за оренду: прокуратура судиться

Суспільство 12:08   10.04.2026
Вікторія Яковенко
Підприємство на Харківщині роками не платило за оренду: прокуратура судиться Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці встановили, що на Ізюмщині підприємство роками не сплачувало орендну плату за користування землею, внаслідок чого бюджет громади недоотримав мільйони гривень.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2014 році ТОВ передали в оренду земельну ділянку для розробки родовища піску. Йдеться про землю площею майже 20 га, розташовану на території Балаклійської громади.

«Однак підприємство систематично порушувало умови договору оренди. Протягом майже двох років — січня 2023 – листопада 2025 — воно ігнорувало обов’язок сплачувати за користування ділянкою. Внаслідок цього місцевий бюджет недоотримав майже 4 млн гривень», – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці подали до суду позов з вимогою стягнути заборгованість до місцевого бюджету. Суд вже відкрив провадження. Розгляд справи триває.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці вимагають повернути громаді понад 240 га землі. За даними Харківської обласної прокуратури, на Ізюмщині підприємець тривалий час ігнорував умови оренди, перетворивши пасовища на поле для вирощування соняшнику.

Читайте також: У Харкові 10 квітня пішов сніг (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили, що на Ізюмщині підприємство роками не сплачувало орендну плату за користування землею, внаслідок чого бюджет громади недоотримав мільйони гривень.".