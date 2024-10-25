Переселенці на Харківщині зможуть отримати субсидію на оренду житла: подробиці

Уряд затвердив експериментальний проєкт, за яким ВПО у 9 областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла. Зокрема, це стосується Харківщини.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За його даними, йдеться про оренду житла в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей.

«Це буде можливо лише для договорів оренди, оформлених і зареєстрованих у спеціальній базі Пенсійного фонду. Субсидія на оренду житла не впливатиме на можливість отримувати субсидію на оплату комунальних послуг», – пояснив нардеп.

Норматив орендованої площі становить 13,65 кв. м на особу, але не менше ніж 35,22 кв. м на сім’ю. Також субсидія буде надаватися, якщо витрати сім’ї на оренду перевищуватимуть 30% сукупного доходу, додав Гончаренко.