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Евакуйовані до Харкова ВПО не хочуть виїжджати, попри обстріли – ХОВА

Суспільство 10:55   25.06.2024
Оксана Горун
Евакуйовані до Харкова ВПО не хочуть виїжджати, попри обстріли – ХОВА Фото: Василь Голосний

До Харкова після початку повторного вторгнення до регіону РФ у травні з Вовчанської та Липецької громад вивезли близько 11 тисяч осіб, зараз триває евакуація з Борової. Переселенці здебільшого не хочуть залишати Харківщину, хоча їх готові прийняти на Заході України.

Про це в етері нацмарафону розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

“Самі люди дійсно хочуть залишатися у Харкові. Навіть наведу такий приклад: від 10 травня, від північного повторного нападу агресора, ми евакуювали близько 11 тисяч осіб з Липецької та Вовчанської громад. Люди були, хто цього потребував, розселені в місцях компактного проживання в місті Харків, у Харківській області також. Але у нас є опція, ми ведемо це інформування людей. Є партнерські відносини, наших людей готові приймати та приймають успішно Закарпаття, Тернопільщина, ще ряд областей. Ця опція є, але люди не бажають масово виїжджати за межі області, з міста, навіть попри інтенсивні обстріли, що відновилися“, — заявив Іванов.

Наразі, за його інформацією, йде евакуація дітей із сім’ями з прифронтової Борівської громади.

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Залишалося на момент оголошення евакуації 22 неповнолітніх, 11 з них виїхали з батьками. До кінця тижня, враховуючи те, що дорослі батьки розуміють ситуацію, я думаю, ми ситуацію цю закриємо та вивеземо всіх неповнолітніх дітей з цієї громади. Ситуація там контрольована нашими захисниками, але було прийнято рішення заради безпеки дітей переселити їх у місця компактного проживання в місто Харків“, – сказав заступник начальника ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 10:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харкова після початку повторного вторгнення до регіону РФ у травні з Вовчанської та Липецької громад вивезли близько 11 тисяч осіб, зараз триває евакуація з Борової. Переселенці здебільшого не хочуть залишати Харківщину, хоча їх готові прийняти на Заході України".