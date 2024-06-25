Евакуйовані до Харкова ВПО не хочуть виїжджати, попри обстріли – ХОВА
До Харкова після початку повторного вторгнення до регіону РФ у травні з Вовчанської та Липецької громад вивезли близько 11 тисяч осіб, зараз триває евакуація з Борової. Переселенці здебільшого не хочуть залишати Харківщину, хоча їх готові прийняти на Заході України.
Про це в етері нацмарафону розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
“Самі люди дійсно хочуть залишатися у Харкові. Навіть наведу такий приклад: від 10 травня, від північного повторного нападу агресора, ми евакуювали близько 11 тисяч осіб з Липецької та Вовчанської громад. Люди були, хто цього потребував, розселені в місцях компактного проживання в місті Харків, у Харківській області також. Але у нас є опція, ми ведемо це інформування людей. Є партнерські відносини, наших людей готові приймати та приймають успішно Закарпаття, Тернопільщина, ще ряд областей. Ця опція є, але люди не бажають масово виїжджати за межі області, з міста, навіть попри інтенсивні обстріли, що відновилися“, — заявив Іванов.
Наразі, за його інформацією, йде евакуація дітей із сім’ями з прифронтової Борівської громади.
Читайте також: Втрачаємо 1-2 навчальні заклади за добу, прилетіло 43 КАБа — заступник начальника ХОВА
“Залишалося на момент оголошення евакуації 22 неповнолітніх, 11 з них виїхали з батьками. До кінця тижня, враховуючи те, що дорослі батьки розуміють ситуацію, я думаю, ми ситуацію цю закриємо та вивеземо всіх неповнолітніх дітей з цієї громади. Ситуація там контрольована нашими захисниками, але було прийнято рішення заради безпеки дітей переселити їх у місця компактного проживання в місто Харків“, – сказав заступник начальника ХОВА.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Борова, евакуація, иванов, новини Харкова, обстріли, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Евакуйовані до Харкова ВПО не хочуть виїжджати, попри обстріли – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 10:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харкова після початку повторного вторгнення до регіону РФ у травні з Вовчанської та Липецької громад вивезли близько 11 тисяч осіб, зараз триває евакуація з Борової. Переселенці здебільшого не хочуть залишати Харківщину, хоча їх готові прийняти на Заході України".