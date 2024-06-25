Втрачаємо 1-2 навчальні заклади на добу, прилетіло 43 КАБа – ХОВА
Заступник начальника ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону розповів про удари по Харківській області минулої доби.
“КАБи наразі – це основний вид зброї, яким веде ворог знищення Харківщини. 43 КАБи за минулу добу випущено було по прикордонних населених пунктах нашої області. Зокрема, Новоплатонівка, Ізюмський район, зруйнована будівля школи. І зазначу, що ми втрачаємо мінімум один-два навчальних заклади на добу. Системне знищення закладів освіти. У неділю заклад освіти був аналогічно знищений також КАБами в місті Харків”, – сказав Іванов.
Він зазначив, що, крім КАБів, по прикордонних та прифронтових районах області б’ють із РСЗВ та “градів”. Під обстрілами всі громади, що опинилися поблизу “русского мира” та тимчасово окупованих територій України – від Богодухівського району на півночі області до Куп’янського на сході та Ізюмського на півдні.
Читайте також: У Харкові “прильоти” — Терехов та Синєгубов про вибухи
“Фактично немає такої громади, яка б не обстрілювалася за добу КАБами та РСЗВ і не мала руйнувань цивільної інфраструктури”, – зазначив заступник начальника ХОВА.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: иванов, кабы, новини Харкова, образование, обстріли, хова, школы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Втрачаємо 1-2 навчальні заклади на добу, прилетіло 43 КАБа – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 10:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону розповів про удари по Харківській області минулої доби".