Втрачаємо 1-2 навчальні заклади на добу, прилетіло 43 КАБа – ХОВА

Заступник начальника ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону розповів про удари по Харківській області минулої доби.

“КАБи наразі – це основний вид зброї, яким веде ворог знищення Харківщини. 43 КАБи за минулу добу випущено було по прикордонних населених пунктах нашої області. Зокрема, Новоплатонівка, Ізюмський район, зруйнована будівля школи. І зазначу, що ми втрачаємо мінімум один-два навчальних заклади на добу. Системне знищення закладів освіти. У неділю заклад освіти був аналогічно знищений також КАБами в місті Харків”, – сказав Іванов.

Він зазначив, що, крім КАБів, по прикордонних та прифронтових районах області б’ють із РСЗВ та “градів”. Під обстрілами всі громади, що опинилися поблизу “русского мира” та тимчасово окупованих територій України – від Богодухівського району на півночі області до Куп’янського на сході та Ізюмського на півдні.

“Фактично немає такої громади, яка б не обстрілювалася за добу КАБами та РСЗВ і не мала руйнувань цивільної інфраструктури”, – зазначив заступник начальника ХОВА.