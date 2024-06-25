Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

Теряем 1-2 учебных заведения в сутки, прилетело 43 КАБа — замначальника ХОВА

Происшествия 10:19   25.06.2024
Оксана Горун
Теряем 1-2 учебных заведения в сутки, прилетело 43 КАБа — замначальника ХОВА Скриншот

Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона рассказал об ударах по Харьковской области за минувшие сутки.

«КАБ сейчас — это основной вид оружия, которым ведет враг уничтожения Харьковщины. 43 КАБа за минувшие сутки было выпущено по приграничным населенным пунктам нашей области. В частности, Новоплатоновка, Изюмский район — разрушено здание школы. И отмечу, что мы теряем минимум одно-два учебных заведения в сутки. Системное уничтожение учебных заведений. В воскресенье учебное заведение было аналогично уничтожено также КАБами в городе Харьков», — сказал Иванов.

Он отметил, что, кроме КАБов, по приграничным и прифронтовым районам области бьют из РСЗО и «градов». Под обстрелами все громады, оказавшиеся вблизи от «русского мира» и временно оккупированных территорий Украины — от Богодуховского района на севере области до Купянского на востоке и Изюмского на юге.

Читайте также: В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах

«Фактически нет такой общины, которая не обстреливалась бы за сутки КАБами и РСЗО и не имела разрушений гражданской инфраструктуры», — отметил замначальника ХОВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах
В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах
25.06.2024, 10:07
Главные новости Харькова 25 июня: взрывы, изменился график отключений
Главные новости Харькова 25 июня: взрывы, изменился график отключений
25.06.2024, 10:14
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов
25.06.2024, 08:37
Теряем 1-2 учебных заведения в сутки, прилетело 43 КАБа — замначальника ХОВА
Теряем 1-2 учебных заведения в сутки, прилетело 43 КАБа — замначальника ХОВА
25.06.2024, 10:19
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове сегодня
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове сегодня
25.06.2024, 06:59
В Харькове удар по жилой застройке одного из самых больших районов — Терехов
В Харькове удар по жилой застройке одного из самых больших районов — Терехов
25.06.2024, 10:33

Новости по теме:

18:00
Как выживают аграрии Харьковщины: новые угрозы и программы поддержки (видео)
11:04
Разбомбленные фермы и работа в минус: ХОВА — о реалиях агросектора Харьковщины
10:19
Древесина для фортификаций на Харьковщине: в ХОВА отреагировали на скандал
19:34
По предприятию в Харькове россияне ударили КАБом – ХОВА
22:05
Умер полицейский, раненый из-за повторного удара Shahed по Харькову 4 апреля

Вы читали новость: «Теряем 1-2 учебных заведения в сутки, прилетело 43 КАБа — замначальника ХОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 10:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона рассказал об ударах по Харьковской области за минувшие сутки".