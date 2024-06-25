Теряем 1-2 учебных заведения в сутки, прилетело 43 КАБа — замначальника ХОВА

Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона рассказал об ударах по Харьковской области за минувшие сутки.

«КАБ сейчас — это основной вид оружия, которым ведет враг уничтожения Харьковщины. 43 КАБа за минувшие сутки было выпущено по приграничным населенным пунктам нашей области. В частности, Новоплатоновка, Изюмский район — разрушено здание школы. И отмечу, что мы теряем минимум одно-два учебных заведения в сутки. Системное уничтожение учебных заведений. В воскресенье учебное заведение было аналогично уничтожено также КАБами в городе Харьков», — сказал Иванов.

Он отметил, что, кроме КАБов, по приграничным и прифронтовым районам области бьют из РСЗО и «градов». Под обстрелами все громады, оказавшиеся вблизи от «русского мира» и временно оккупированных территорий Украины — от Богодуховского района на севере области до Купянского на востоке и Изюмского на юге.

«Фактически нет такой общины, которая не обстреливалась бы за сутки КАБами и РСЗО и не имела разрушений гражданской инфраструктуры», — отметил замначальника ХОВА.