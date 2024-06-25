Теряем 1-2 учебных заведения в сутки, прилетело 43 КАБа — замначальника ХОВА
Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона рассказал об ударах по Харьковской области за минувшие сутки.
«КАБ сейчас — это основной вид оружия, которым ведет враг уничтожения Харьковщины. 43 КАБа за минувшие сутки было выпущено по приграничным населенным пунктам нашей области. В частности, Новоплатоновка, Изюмский район — разрушено здание школы. И отмечу, что мы теряем минимум одно-два учебных заведения в сутки. Системное уничтожение учебных заведений. В воскресенье учебное заведение было аналогично уничтожено также КАБами в городе Харьков», — сказал Иванов.
Он отметил, что, кроме КАБов, по приграничным и прифронтовым районам области бьют из РСЗО и «градов». Под обстрелами все громады, оказавшиеся вблизи от «русского мира» и временно оккупированных территорий Украины — от Богодуховского района на севере области до Купянского на востоке и Изюмского на юге.
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«Фактически нет такой общины, которая не обстреливалась бы за сутки КАБами и РСЗО и не имела разрушений гражданской инфраструктуры», — отметил замначальника ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: иванов, кабы, новости Харькова, образование, обстрелы, хова, школы;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 10:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона рассказал об ударах по Харьковской области за минувшие сутки".