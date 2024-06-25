В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах

В Харькове около 10:05 утра 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов.

«В Харькове прилеты. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов также подтвердил взрывы.

В 09:15 Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов по Харьковщине.