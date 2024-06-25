В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах
В Харькове около 10:05 утра 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов.
«В Харькове прилеты. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов также подтвердил взрывы.
В 09:15 Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов по Харьковщине.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, прилет, синегубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 10:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 10:05 утра 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов".