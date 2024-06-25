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В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах

Происшествия 10:07   25.06.2024
Оксана Горун
В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах

В Харькове около 10:05 утра 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов.

«В Харькове прилеты. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов также подтвердил взрывы.

В 09:15 Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов по Харьковщине.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 10:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 10:05 утра 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов".