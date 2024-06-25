На Харьковском направлении сбили семь российских БПЛА-разведчиков — ВС ВСУ

Воздушное командование «Схід» сообщило, что за сутки на Харьковском направлении уничтожили три беспилотника «SuperCam» и еще четыре, тип которых устанавливают.

«За прошедшие сутки 25 июня 2024 года на Харьковском направлении подразделениями Воздушное командование «Схід» сбито семь разведчиков: четыре БПЛА (тип уточняется) и три БПЛА «SuperCam», — проинформировали на странице командования в facebook.