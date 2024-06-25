На Харьковском направлении сбили семь российских БПЛА-разведчиков — ВС ВСУ
Воздушное командование «Схід» сообщило, что за сутки на Харьковском направлении уничтожили три беспилотника «SuperCam» и еще четыре, тип которых устанавливают.
«За прошедшие сутки 25 июня 2024 года на Харьковском направлении подразделениями Воздушное командование «Схід» сбито семь разведчиков: четыре БПЛА (тип уточняется) и три БПЛА «SuperCam», — проинформировали на странице командования в facebook.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, знищили, новости Харькова, ОК "Схід", уничтожили, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 09:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» сообщило, что за сутки на Харьковском направлении уничтожили три беспилотника «SuperCam» и еще четыре, тип которых устанавливают".