Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

На Харьковском направлении сбили семь российских БПЛА-разведчиков — ВС ВСУ

Происшествия 09:38   25.06.2024
Оксана Горун
На Харьковском направлении сбили семь российских БПЛА-разведчиков — ВС ВСУ

Воздушное командование «Схід» сообщило, что за сутки на Харьковском направлении уничтожили три беспилотника «SuperCam» и еще четыре, тип которых устанавливают.

«За прошедшие сутки 25 июня 2024 года на Харьковском направлении подразделениями Воздушное командование «Схід» сбито семь разведчиков: четыре БПЛА (тип уточняется) и три БПЛА «SuperCam», — проинформировали на странице командования в facebook.

Читайте также: Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах
В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах
25.06.2024, 10:07
Главные новости Харькова 25 июня: взрывы, изменился график отключений
Главные новости Харькова 25 июня: взрывы, изменился график отключений
25.06.2024, 10:14
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов
25.06.2024, 08:37
Теряем 1-2 учебных заведения в сутки, прилетело 43 КАБа — замначальника ХОВА
Теряем 1-2 учебных заведения в сутки, прилетело 43 КАБа — замначальника ХОВА
25.06.2024, 10:19
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове сегодня
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове сегодня
25.06.2024, 06:59
В Харькове удар по жилой застройке одного из самых больших районов — Терехов
В Харькове удар по жилой застройке одного из самых больших районов — Терехов
25.06.2024, 10:33

Новости по теме:

14:32
Дроны и высокие технологии. Как война в Украине изменила мировой рынок оружия
21:26
Ранен прохожий. Россияне дважды ударили FPV-дронами по Купянску
14:53
Пограничники показали, как сжигают вражескую технику в Волчанске (видео)
16:11
Дрон РФ атаковал автомобиль в Казачьей Лопани: пострадали две женщины
12:17
Около 10 «Шахедов» атаковали Харьковщину, под ударом – очередная база отдыха

Вы читали новость: «На Харьковском направлении сбили семь российских БПЛА-разведчиков — ВС ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 09:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» сообщило, что за сутки на Харьковском направлении уничтожили три беспилотника «SuperCam» и еще четыре, тип которых устанавливают".