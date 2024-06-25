Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов

«Прилет» по Харькову поздно вечером 24 июня обошелся без пострадавших. В 03:40 россияне обстреляли поселок Ольшаны, а в 04:00 — Люботин. Повреждены жилые дома. О последствиях обстрелов региона сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В 22:40 враг ударил КАБами по Харькову и району. Без разрушений и пострадавших. 04:00, г. Люботин Харьковского района. В результате вражеского обстрела повреждены четыре жилых дома. 03:40, пгт Ольшана Харьковского района. В результате вражеского обстрела повреждены два жилых дома, два хозяйственных сооружения», — проинформировал Синегубов о ночных происшествиях.

В течение суток под ударами также были Купянск-Узловой (повреждены склады Купянского завода и частный дом); Старый Салтов (КАБ ударил по ремонтной станции, складам, повреждены автомобиль, три комбайна, четыре грузовика, а также два многоквартирных, два частных дома); село Новоплатоновка (КАБ частично разрушил школу, по которой прилетало и раньше).

«В с. Одноробовка в результате обстрела из РСЗО поврежден одноэтажный многоквартирный дом, хозяйственное сооружение и электросети. Без света остались четыре населенных пункта. Всего отключено – 718 абонентов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — сообщил начальник ХОВА.