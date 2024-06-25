Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов

Происшествия 08:37   25.06.2024
Оксана Горун
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов Фото: Юрий Демьяненко

«Прилет» по Харькову поздно вечером 24 июня обошелся без пострадавших. В 03:40 россияне обстреляли поселок Ольшаны, а в 04:00 — Люботин. Повреждены жилые дома. О последствиях обстрелов региона сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В 22:40 враг ударил КАБами по Харькову и району. Без разрушений и пострадавших. 04:00, г. Люботин Харьковского района. В результате вражеского обстрела повреждены четыре жилых дома. 03:40, пгт Ольшана Харьковского района. В результате вражеского обстрела повреждены два жилых дома, два хозяйственных сооружения», — проинформировал Синегубов о ночных происшествиях.

В течение суток под ударами также были Купянск-Узловой (повреждены склады Купянского завода и частный дом); Старый Салтов (КАБ ударил по ремонтной станции, складам, повреждены автомобиль, три комбайна, четыре грузовика, а также два многоквартирных, два частных дома); село Новоплатоновка (КАБ частично разрушил школу, по которой прилетало и раньше).

Читайте также: Враг ударил КАБами по Харькову и Харьковскому району — Синегубов

«В с. Одноробовка в результате обстрела из РСЗО поврежден одноэтажный многоквартирный дом, хозяйственное сооружение и электросети. Без света остались четыре населенных пункта. Всего отключено – 718 абонентов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — сообщил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 25 июня: ночью обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны
Главные новости Харькова 25 июня: ночью обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны
25.06.2024, 08:46
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов
25.06.2024, 08:37
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове сегодня
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове сегодня
25.06.2024, 06:59
ISW: ВСУ вернули себе некоторые позиции к северо-востоку от Харькова
ISW: ВСУ вернули себе некоторые позиции к северо-востоку от Харькова
25.06.2024, 07:41
Враг ударил КАБами по Харькову и Харьковскому району — Синегубов
Враг ударил КАБами по Харькову и Харьковскому району — Синегубов
24.06.2024, 23:06
Нардепу Тищенко сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека
Нардепу Тищенко сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека
25.06.2024, 09:05

Новости по теме:

18:58
ДТП под Харьковом: автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие
20:25
Подземную школу, построенную с нуля, открыли в Люботине под Харьковом (видео)
11:13
Угрожал выложить интимные видео: житель Люботина требовал деньги с экс-девушки
13:52
Ракетная атака на Харьков и Люботин: уже семь погибших, последствия (фото)
13:37
Пол шестого погибшего в Харькове устанавливают – Фильчаков (видео)

Вы читали новость: «Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 08:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилет» по Харькову поздно вечером 24 июня обошелся без пострадавших. В 03:40 россияне обстреляли поселок Ольшаны, а в 04:00 — Люботин. Повреждены жилые дома. О последствиях обстрелов региона сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".