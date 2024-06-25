Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

Вночі росіяни обстріляли Харків, Люботин та Вільшани – Синєгубов

Події 08:37   25.06.2024
Оксана Горун
Вночі росіяни обстріляли Харків, Люботин та Вільшани – Синєгубов Фото: Юрій Дем’яненко

“Приліт” по Харкову пізно ввечері 24 червня обійшовся без постраждалих. О 03:40 росіяни обстріляли селище Вільшани, а о 04:00 – Люботин. Пошкоджено житлові будинки. Про наслідки обстрілу регіону повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 22:40 ворог вдарив КАБами по Харкову та району. Без руйнувань та постраждалих. 04:00, м. Люботин Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири житлові будинки. 03:40, смт Вільшана Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені два житлові будинки, дві господарчі споруди“, — поінформував Синєгубов про нічні події.

Протягом доби під ударами також були Куп’янськ-Вузловий (пошкоджені склади Куп’янського заводу та приватний будинок); Старий Салтів (КАБ ударив по ремонтній станції, складах, пошкоджено автомобіль, три комбайни, чотири вантажівки, а також два багатоквартирні й два приватні будинки); село Новоплатонівка (КАБ частково зруйнував школу, по якій прилітало й раніше).

Читайте також: Ворог ударив КАБами по Харкову та Харківському району – Синєгубов

“У с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчу споруду та електромережі. Без світла залишились 4 населених пункти. Всього відключено – 718 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання”, – повідомив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вночі росіяни обстріляли Харків, Люботин та Вільшани – Синєгубов
Вночі росіяни обстріляли Харків, Люботин та Вільшани – Синєгубов
25.06.2024, 08:37
На Харківщині ЗС РФ вийшли на системне використання ФАБ-3000 – Коваленко
На Харківщині ЗС РФ вийшли на системне використання ФАБ-3000 – Коваленко
24.06.2024, 09:48
Головні новини Харкова 25 червня: вночі обстріляли Харків, Люботин і Вільшани
Головні новини Харкова 25 червня: вночі обстріляли Харків, Люботин і Вільшани
25.06.2024, 08:46
ISW про удар по Криму та теракт у Дагестані: Кремль абсурдно пов’язує події
ISW про удар по Криму та теракт у Дагестані: Кремль абсурдно пов’язує події
25.06.2024, 08:18
Сьогодні 25 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 червня: яке свято та день в історії
25.06.2024, 06:00
ISW: ЗСУ повернули собі деякі позиції на північний схід від Харкова
ISW: ЗСУ повернули собі деякі позиції на північний схід від Харкова
25.06.2024, 07:41

Новини за темою:

18:58
ДТП під Харковом: автівка врізалась в зупинку, є постраждалі
20:25
Підземна школа, збудована з нуля, відкрилася у Люботині на Харківщині (відео)
11:13
Погрожував викласти інтимні відео: житель Люботина вимагав гроші з екскоханої
13:52
Масована ракетна атака на Харків і Люботин: вже сім загиблих, наслідки (фото)
13:37
Стать шостого загиблого у Харкові встановлюють – Фільчаков (відео)

Ви читали новину: «Вночі росіяни обстріляли Харків, Люботин та Вільшани – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 08:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” по Харкову пізно ввечері 24 червня обійшовся без постраждалих. О 03:40 росіяни обстріляли селище Вільшани, а о 04:00 – Люботин. Пошкоджено житлові будинки. Про наслідки обстрілу регіону повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".