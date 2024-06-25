Вночі росіяни обстріляли Харків, Люботин та Вільшани – Синєгубов
“Приліт” по Харкову пізно ввечері 24 червня обійшовся без постраждалих. О 03:40 росіяни обстріляли селище Вільшани, а о 04:00 – Люботин. Пошкоджено житлові будинки. Про наслідки обстрілу регіону повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“О 22:40 ворог вдарив КАБами по Харкову та району. Без руйнувань та постраждалих. 04:00, м. Люботин Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири житлові будинки. 03:40, смт Вільшана Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені два житлові будинки, дві господарчі споруди“, — поінформував Синєгубов про нічні події.
Протягом доби під ударами також були Куп’янськ-Вузловий (пошкоджені склади Куп’янського заводу та приватний будинок); Старий Салтів (КАБ ударив по ремонтній станції, складах, пошкоджено автомобіль, три комбайни, чотири вантажівки, а також два багатоквартирні й два приватні будинки); село Новоплатонівка (КАБ частково зруйнував школу, по якій прилітало й раніше).
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“У с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчу споруду та електромережі. Без світла залишились 4 населених пункти. Всього відключено – 718 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання”, – повідомив начальник ХОВА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Люботин, новини Харкова, обстріли, руйнування, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 08:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” по Харкову пізно ввечері 24 червня обійшовся без постраждалих. О 03:40 росіяни обстріляли селище Вільшани, а о 04:00 – Люботин. Пошкоджено житлові будинки. Про наслідки обстрілу регіону повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".