Вночі росіяни обстріляли Харків, Люботин та Вільшани – Синєгубов

“Приліт” по Харкову пізно ввечері 24 червня обійшовся без постраждалих. О 03:40 росіяни обстріляли селище Вільшани, а о 04:00 – Люботин. Пошкоджено житлові будинки. Про наслідки обстрілу регіону повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“О 22:40 ворог вдарив КАБами по Харкову та району. Без руйнувань та постраждалих. 04:00, м. Люботин Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири житлові будинки. 03:40, смт Вільшана Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені два житлові будинки, дві господарчі споруди“, — поінформував Синєгубов про нічні події.

Протягом доби під ударами також були Куп’янськ-Вузловий (пошкоджені склади Куп’янського заводу та приватний будинок); Старий Салтів (КАБ ударив по ремонтній станції, складах, пошкоджено автомобіль, три комбайни, чотири вантажівки, а також два багатоквартирні й два приватні будинки); село Новоплатонівка (КАБ частково зруйнував школу, по якій прилітало й раніше).

“У с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчу споруду та електромережі. Без світла залишились 4 населених пункти. Всього відключено – 718 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання”, – повідомив начальник ХОВА.