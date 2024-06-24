Ворог ударив КАБами по Харкову і Харківському району – Синєгубов

По Харкову та Харківському району, за попередніми даними, вдарили військові РФ КАБами близько 22:30, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Триває перевірка профільними службами. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило”, – пише він.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після 22:30.