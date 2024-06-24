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Ворог ударив КАБами по Харкову і Харківському району – Синєгубов

Події 23:06   24.06.2024
Олена Нагорна
Ворог ударив КАБами по Харкову і Харківському району – Синєгубов

По Харкову та Харківському району, за попередніми даними, вдарили військові РФ КАБами близько 22:30, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Триває перевірка профільними службами. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило”, – пише він.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після 22:30.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 23:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову та Харківському району, за попередніми даними, вдарили військові РФ КАБами близько 22:30, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов".