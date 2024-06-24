Враг ударил КАБами по Харькову и Харьковскому району — Синегубов
По Харькову и Харьковскому району, по предварительным данным, ударили военные РФ КАБами около 22:30, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Продолжается проверка профильными службами. На эту минуту информации о пострадавших не поступало», — пишет он.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после 22:30.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, КАБ, кабы, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 23:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову и Харьковскому району, по предварительным данным, ударили военные РФ КАБами около 22:30".