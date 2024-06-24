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Враг ударил КАБами по Харькову и Харьковскому району — Синегубов

Происшествия 23:06   24.06.2024
Елена Нагорная
Враг ударил КАБами по Харькову и Харьковскому району — Синегубов

По Харькову и Харьковскому району, по предварительным данным, ударили военные РФ КАБами около 22:30, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Продолжается проверка профильными службами. На эту минуту информации о пострадавших не поступало», — пишет он.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после 22:30.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 23:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову и Харьковскому району, по предварительным данным, ударили военные РФ КАБами около 22:30".