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В Харькове слышны взрывы: Воздушные силы и Мельник предупреждали о КАБах

Происшествия 22:39   24.06.2024
Елена Нагорная
В Харькове слышны взрывы: Воздушные силы и Мельник предупреждали о КАБах

Несколько взрывов было слышно в Харькове после 22:30.

О серии взрывов пишет в Telegram мэр Игорь Терехов. Были ли они в городе или за его пределами, сейчас выясняют.

О пусках КАБов по Харьковщине командование Воздушных сил ВСУ предупредило в 22:27.

Об авиабомбе, которая летит в направлении Харькова или пригорода, писал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 22:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов было слышно в Харькове после 22:30.".