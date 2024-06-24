В Харькове слышны взрывы: Воздушные силы и Мельник предупреждали о КАБах

Несколько взрывов было слышно в Харькове после 22:30.

О серии взрывов пишет в Telegram мэр Игорь Терехов. Были ли они в городе или за его пределами, сейчас выясняют.

О пусках КАБов по Харьковщине командование Воздушных сил ВСУ предупредило в 22:27.

Об авиабомбе, которая летит в направлении Харькова или пригорода, писал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.