В Харькове слышны взрывы: Воздушные силы и Мельник предупреждали о КАБах
Несколько взрывов было слышно в Харькове после 22:30.
О серии взрывов пишет в Telegram мэр Игорь Терехов. Были ли они в городе или за его пределами, сейчас выясняют.
О пусках КАБов по Харьковщине командование Воздушных сил ВСУ предупредило в 22:27.
Об авиабомбе, которая летит в направлении Харькова или пригорода, писал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, взрывы, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 22:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов было слышно в Харькове после 22:30.".