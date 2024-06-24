У Харкові чутно вибухи: Повітряні сили і Мельник попереджали про КАБи

Декілька вибухів було чутно в Харкові після 22:30.

Про серію вибухів пише в телеграмі мер Ігор Терехов. Чи були вони у місті, чи за його межами, зараз з’ясовують.

Про пуски КАБів по Харківщині командування Повітряних сил ЗСУ попередило о 22:27.

Про авіабомбу, яка летить у напрямку Харкова чи передмістя, писав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.