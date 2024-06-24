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У Харкові чутно вибухи: Повітряні сили і Мельник попереджали про КАБи

Події 22:39   24.06.2024
Олена Нагорна
У Харкові чутно вибухи: Повітряні сили і Мельник попереджали про КАБи

Декілька вибухів було чутно в Харкові після 22:30.

Про серію вибухів пише в телеграмі мер Ігор Терехов. Чи були вони у місті, чи за його межами, зараз з’ясовують.

Про пуски КАБів по Харківщині командування Повітряних сил ЗСУ попередило о 22:27.

Про авіабомбу, яка летить у напрямку Харкова чи передмістя, писав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 22:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно в Харкові після 22:30".