У Харкові чутно вибухи: Повітряні сили і Мельник попереджали про КАБи
Декілька вибухів було чутно в Харкові після 22:30.
Про серію вибухів пише в телеграмі мер Ігор Терехов. Чи були вони у місті, чи за його межами, зараз з’ясовують.
Про пуски КАБів по Харківщині командування Повітряних сил ЗСУ попередило о 22:27.
Про авіабомбу, яка летить у напрямку Харкова чи передмістя, писав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 22:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно в Харкові після 22:30".